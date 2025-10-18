ETV Bharat / state

धनतेरस पर लाइटवेट गोल्ड-सिल्वर का क्रेज, हर ग्राम में निवेश की 'चमक'

धनतेरस 2025 पर इस बार सोने-चांदी के दाम बढ़ने के बाद भी लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदारी कर रहे हैं.

धनतेरस स्पेशल
धनतेरस स्पेशल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 12:12 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 12:32 PM IST

4 Min Read
जयपुर: धनतेरस पर बाजार में सोने-चांदी की रौनक चरम है. रिकॉर्ड भावों के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है. इस बार खास तौर पर लाइटवेट ज्वेलरी और छोटे सिक्कों की मांग में तेजी आई है. बहुमूल्य धातुओं की लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की नजर को भी आकर्षित किया है और आम खरीदार भी अब इन्हें केवल आभूषण जितना नहीं, बल्कि संपत्ति के रूप में देखने लगा है. ज्वेलर्स ने भी इस प्रवृत्ति को पहले से पहचान लिया है. बढ़े हुए सोना-चांदी रेट्स की वजह से इस बार लाइटवेट ज्वेलरी पर फोकस किया गया है, जो पहनने में सहज, कैरी करने में आसान और कीमत में तुलनात्मक रूप से कम है.

लाइटवेट सिक्के और ज्वेलरी : सर्राफा ट्रेडर्स समिति जयपुर के उपाध्यक्ष मनीष खूंटेटा ने बताया कि सोना-चांदी अब 'क्रेज' बन चुका है. दाम सातवें आसमान पर हैं, लेकिन इससे खरीदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा. उन्होंने बताया कि लोगों में अब सोने-चांदी को लेकर ये समझ विकसित हो गई है कि ये एक इन्वेस्टमेंट आइटम है. यदि कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसमें सिर्फ मेकिंग चार्जेस खर्चा है, बाकी सब इन्वेस्टमेंट है. जिन्होंने पहले ज्वेलरी में अपना शौक पूरा किया है वो आज गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू अच्छी होने से बहुत खुश हैं. उन्हीं को देखकर के दूसरे लोग भी अब सोना चांदी खरीदने को लेकर मोटिवेट हो रहे हैं. फिर भी यदि किसी की जेब गवाही नहीं दे रही है और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए वो धनतेरस पर सोना-चांदी खरीद रहे हैं तो उनके लिए भी लाइटवेट सिक्के और ज्वेलरी मार्केट में मौजूद हैं.

धनतेरस पर जयपुर से स्पेशल (ETV Bharat Jaipur)

नया ट्रेंड
नया ट्रेंड (ETV Bharat GFX)
सोने-चांदी के दाम
सोने-चांदी के दाम (ETV Bharat GFX)

चांदी की प्रतिमा उपलब्ध : उन्होंने बताया कि यदि कोई अपने सगे संबंधियों को गिफ्ट करना चाहते हैं तो चांदी में भी कई लाइटवेट आइटम मार्केट में आए हैं. आज 1 किलो की मूर्ति तकनीक की वजह से 700 ग्राम में तैयार हो जाती है. जो मूर्ति पहले 500 ग्राम में बनती थी, वो आज 350 ग्राम में तैयार हो रही है. खास बात ये है कि मार्केट में आज हर ग्राम में कोई ना कोई गिफ्ट आइटम तैयार है. लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए सुपारी दान से लेकर वाइन ग्लास, पर्स, तलवार, गिलास-ट्रे और सिंदूर दानी तक मौजूद है. इसके अलावा अलग-अलग ग्राम में भगवानों की छोटी से लेकर बड़ी तक चांदी की प्रतिमा उपलब्ध है.

धनतेरस पर खरीदारी करते लोग
धनतेरस पर खरीदारी करते लोग (ETV Bharat Jaipur)
गोल्ड सिक्के, 100mg से 5g तक
गोल्ड सिक्के, 100mg से 5g तक (ETV Bharat Jaipur)

धनतेरस पर चांदी के सामान की खरीदारी
धनतेरस पर चांदी के सामान की खरीदारी (ETV Bharat Jaipur)

ज्वेलरी विक्रेता स्वाति शर्मा ने बताया कि इस बार भारी ज्वेलरी की बजाय लाइटवेट पर फोकस है. इसे खरीदना भी सस्ता है और पहनना भी आसान है. इस बार सोने चांदी के कम ग्राम के सिक्के भी तैयार करवाए गए हैं. इसके साथ ही महिलाओं के लिए खास चांदी की रिंग्स तैयार करवाई गई हैं, जिसे लेकर के रुझान अभी से मिलने शुरू हो गए हैं.

चांदी के अंगूठी की डिमांड
चांदी के अंगूठी की डिमांड (ETV Bharat Jaipur)

सिल्वर गिफ्ट आइटम्स में नया ट्रेंड :

  1. सुपारीदान, वाइन ग्लास, गिलास-ट्रे, तलवार, सिंदूरदानी
  2. पर्स, फ्लोवर पॉट, दीपक, बोतल, इत्र दान
  3. मूर्तियां : पहले 125 ग्राम से लेकर 1 किलो तक

ग्राहकों ने लाइटवेट ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम को सराहा : देवउठनी एकादशी पर शादी के सावे शुरू हो जाएंगे. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग धनतेरस पर शादी के लिए भी ज्वेलरी खरीदने पहुंच रहे हैं. जयपुरवासी रेखा ने बताया कि घर में शादी है, इसलिए लाइटवेट ज्वेलरी पर फोकस है. ये इन्वेस्टमेंट भी है और दिखने में भी सुंदर हैं. वहीं, श्वेता अग्रवाल ने कहा कि धनतेरस पर सोना-चांदी लाना शुभ माना जाता है. दाम ज्यादा हैं, पर खरीदेंगे जरूर. धनतेरस के मौके पर सोने-चांदी की कीमतें नई ऊंचाइयों पर हैं, पर खरीदारी का जोश उतना ही मजबूत है. लोगों की सोच अब परंपरा से आगे बढ़कर निवेश तक पहुंच गई है. हर ग्राम की खरीद अब भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक बन गई है.

Last Updated : October 18, 2025 at 12:32 PM IST

