धनतेरस से दीपोत्सव का शुभारंभ, जानें कब और क्या खरीदना है शुभ

दीपोत्सव की रौनक धनतेरस से शुरू हो गई है, जो पांच दिनों तक चलेगा और भाई दूज के साथ संपन्न होगा.

DHANTERAS 2025
DHANTERAS 2025 (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 7:18 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 8:14 AM IST

बीकानेर/बाड़मेर/कुचामनसिटी : कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को धनदात्रयोदशी पर्व मनाया जाता है. इस दिन से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है. धनतरेस पर्व के दिन ही समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, जिन्होंने आयुर्वेद का जनक माना जाता है. इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है.

धनतेरस पर्व वैभव और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. इस दिन का एक महत्व आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की पूजा से भी है. कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को धनदात्रयोदशी यानि धनतेरस पर्व के दिन से पांच दिवसीय दीपोत्सव शुरू होता है, जिससे यमराज को प्रसन्न किया जाता है. इस दिन पीतल, तांबा, चांदी स्वर्ण आदि के पात्र खरीदने की भी परंपरा है. मान्यता है कि इस दिन स्वर्ण, चांदी खरीदने से धन समृद्धि होती है. इसी दिन व्यापारी वर्ग अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में कुबेर, मां लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं.

महिलाएं लाती हैं स्वर्णमिट्टी, घरों में होता है लक्ष्मी का स्वागत (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

खरीदारी की परम्परा : दरअसल धनतेरस के दिन से ही 5 दिन के दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होती है. पूरे देश में दीपावली के साथ ही धनतेरस के दिन भी बड़ी मात्रा में घरेलू सामान और ज्वेलरी की खरीद होती है. धनतेरस के दिन का महत्व सोना चांदी अन्य सामानों की खरीद से जुड़ा हुआ है जो कि विलासिता से जुड़े हैं.

आयुर्वेद से जुड़ा महत्व : इस दिन का विशेष महत्व आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की पूजा से भी है. पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के जनक होने के साथ ही उन्होंने इस ब्रह्मांड में उत्पन्न औषधियों के गुण अवगुण के आधार पर इसके प्रयोग बतलाए. आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने वाले वैद्य धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं.

क्यों करें खरीदारी ? : किराडू कहते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने का भी महत्व है. इस दिन रत्न, आभूषण, जमीन, घर, प्रतिष्ठान में वैभव विलासिता को बढ़ाने वाले सामान की खरीदारी करने का महत्व है. इस दिन जमीन खरीदना या मकान बनाने के लिए नींव का पूजन करने का भी महत्व है. पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि माना जाता है कि इस दिन की गई खरीद अक्षय मानी जाती है और इसका कई गुना बढ़ोतरी के रूप में प्राप्त होता है. पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि इस दिन घर और प्रतिष्ठान में भगवान कुबेर की पूजा करनी चाहिए. साथ ही श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए.

दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ हो गई है, जो भाई दूज तक चलेगा. दीपावली के त्योहार पर खरीदारी के लिए धनतेरस का दिन विशेष महत्व रखता है. इस बार खरीददारी के लिए दो दिन, शनिवार और रविवार का शुभ अवसर है. बाड़मेर के गांव गुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने इस अवसर पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त और धनतेरस के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी.

धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व : पंडित ओमप्रकाश जोशी ने बताया कि धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे धन्वंतरि जयंती और धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. धनतेरस पर सोना- चांदी, वाहन, बर्तन, और झाड़ू जैसी कई चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है. यह दिन समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है और लोग इस दिन अपने घरों में नई चीजें लाकर भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

धनतेरस पर दो दिन कर सकते है खरीदारी : उन्होंने बताया कि धनतेरस शनिवार को दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर रविवार को दोपहर 1 बजकर 52 मिनट पर समाप्त होगी. खरीदारी के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 48 मिनट तक यानी दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. इसके बाद, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक और फिर शाम 6 बजकर 15 मिनट से रात 8 बजे तक खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे. शनिवार को होने के कारण लोहे की वस्तुओं की खरीदारी का विशेष महत्व होगा, इसलिए वाहन खरीदना शुभ रहेगा. रविवार को लाभ-उन्नति चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. पंडित जोशी ने कहा कि धनतेरस पर लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने और भविष्य के लिए बचत करने के लिए खरीदारी करते हैं.

खरीदारी के शुभ मुहूर्त:

  • अभिजीत मुहूर्त: शनिवार दोपहर 12:00 से 12:48 तक
  • दोपहर मुहूर्त: दोपहर 3:00 से शाम 5:00 तक
  • शाम का मुहूर्त: शाम 6:15 से रात 8:00 बजे तक
  • रविवार लाभ-उन्नति मुहूर्त: दोपहर 1:52 बजे तक

पंचपर्व का आगाज : उन्होंने यह भी बताया कि धनतेरस से शुरू होकर यह पांच दिवसीय पर्व भाई दूज तक चलेगा, जिसमें धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं. यह त्योहार न केवल खरीदारी का अवसर है, बल्कि यह परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का भी समय है.

मिट्टी नहीं, लक्ष्मी का प्रतीक है 'पीली मिट्टी'
मिट्टी नहीं, लक्ष्मी का प्रतीक है 'पीली मिट्टी' (फोटो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

धनतेरस पर कुचामन की अनोखी परंपरा: भारतीय संस्कृति में मिट्टी को केवल धरती नहीं, बल्कि समृद्धि और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. राजस्थान के डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में धनतेरस पर आज भी सदियों पुरानी एक परंपरा जीवित है – 'स्वर्णमिट्टी' लाने की. धनतेरस के दिन कुचामनसिटी और आसपास के गांवों में महिलाएं सूरज उगने से पहले खाली बर्तन लेकर जंगलों या रेत के टीलों की ओर जाती हैं. वहां वे धरती माता और धनदेवी की पूजा करती हैं और फिर मिट्टी को बर्तन में भरकर, आंवले के फूलों से सजाकर सिर पर रखकर घर लाती हैं.

सूरज उगने से पहले शुरू होता है ये पवित्र कार्य
सूरज उगने से पहले शुरू होता है ये पवित्र कार्य (फोटो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

मिट्टी नहीं, लक्ष्मी का प्रतीक है 'पीली मिट्टी' : यह पीली मिट्टी ‘सोने की मिट्टी’ कही जाती है और मान्यता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है. महिलाएं इस मिट्टी से घर की चौखट और आंगन को लीपती हैं, जिससे घर पवित्र होता है और देवी लक्ष्मी का आगमन होता है.

DEEPAVALI 2025
DEEPOTSAV 2025
धनतेरस पूजा
WHAT TO BUY ON DHANTERAS
DHANTERAS 2025

