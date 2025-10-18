धनतेरस पर माता वैभव लक्ष्मी के मंदिर में श्रद्धालु भेंट करते हैं झाड़ू, दीपावली पर लगाते हैं खीर का भोग
Published : October 18, 2025
अजमेर : धनतेरस और दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है. अजमेर में मराठाकालीन माता वैभव लक्ष्मी का मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है. समुद्र मंथन से प्रकट हुई माता लक्ष्मी का यह विग्रह है. यहां धनतेरस से लेकर अगले पांच दिन तक श्रद्धालु माता के मंदिर में दीपक जलाने आते हैं. खासकर धनतेरस पर श्रद्धालु माता को झाड़ू और इत्र के साथ कमल का पुष्प भी अर्पित करते हैं. वहीं, दीपावली पर श्रद्धालु अपने घरों से खीर का भोग बनाकर लाते हैं और माता को भोग लगाते हैं.
अजमेर में आगरागेट स्थित माता वैभव लक्ष्मी के मंदिर में पंच दिवसीय महोत्सव की तैयारी हो चुकी है. धनतेरस से ही मंदिर में महोत्सव की शुरुआत हो रही है. इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाजार से झाड़ू खरीद कर मंदिर लाएंगे. झाड़ू के अलावा इत्र और कमल का पुष्प भी श्रद्धालु माता को अर्पित करने के लिए लाते हैं. मंदिर के पुजारी पंडित प्रकाश चंद शर्मा बताते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक माह भगवान लक्ष्मी नारायण को काफी प्रिय है. मंदिर में धनतेरस से लेकर अगले 5 दिन तक दीपोत्सव मनाया जाता है. पहले दिन धनतेरस और दूसरे दिन रूप चतुर्दशी, तीसरे दिन छोटी दिवाली, चौथे दिन एकम को अन्नकूट और पांचवें दिन भाई दूज रहता है. पंडित शर्मा ने बताया कि पहले दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना की जाती है.
श्रद्धालु भेंट करते हैं मंदिर में झाड़ू : उन्होंने बताया कि माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता भी है. दरिद्रता घर से दूर रहे, इसलिए माता लक्ष्मी को झाड़ू भेंट की जाती है. श्रद्धालु बाजार से दो झाड़ू लेकर आते हैं. एक झाड़ू माता को भेंट कर यहीं छोड़ जाते हैं. वहीं, दूसरी झाड़ू अपने साथ घर ले जाते हैं. घर जाने से पहले श्रद्धालु माता से प्रार्थना करते हैं कि घर से दरिद्रता दूर हो और समृद्धि और खुशहाली घर में आए. पंडित प्रकाश चंद शर्मा बताते हैं कि धनतेरस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और झाड़ू का दान करते हैं. धनतेरस पर शाम को धन कुबेर की पूजा की जाती है. मंदिर में माता लक्ष्मी के साथ धन कुबेर, भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं भी हैं.
दीपावली पर श्रद्धालु चढ़ाते हैं खीर का भोग : उन्होंने बताया कि धनतेरस के अगले दिन रूप चौदस मनाई जाती है. माताएं-बहनें इस दिन शृंगार करती हैं. मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने इस दिन शृंगार किया था. अगले दिन दीपावली पर सुबह 5 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आना-जाना शुरू हो जाता है. श्रद्धालु माता के मंदिर में दीपक जलाते हैं. माता को गन्ना, कमल गट्टे की माला, कमल के पुष्प और विशेष कर माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं. खीर का भोग श्रद्धालु अपने घर से बना कर लाते हैं. पंडित प्रकाश चंद शर्मा बताते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को घर पर भी चांदी के पात्र या स्टील के बर्तन में खीर का भोग लगाना चाहिए. पंडित शर्मा बताते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं ही नहीं बल्कि व्यापारी भी मंदिर आते हैं और घर परिवार में समृद्धि के साथ व्यापारी अपने कारोबार में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं.
मराठा कालीन माता वैभव लक्ष्मी का मंदिर : उन्होंने बताया कि वैभव लक्ष्मी माता का यह मंदिर मराठाकाल से है. उस दौरान अजमेर चार दिवारी में बसा हुआ था. चारदीवारी में कई प्रवेश द्वार लगे हुए थे. इनमें से आगरा गेट भी है. आगरा गेट के बाहर ही लाल पत्थर में माता वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा थी. उनके पूर्वज माता वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते आए हैं. यह उनकी चौथी पीढ़ी है. पहले माता वैभव लक्ष्मी का मंदिर एक चबूतरे पर था. धीरे-धीरे मंदिर में भव्य रूप ले लिया है. पंडित शर्मा बताते हैं कि माता वैभव लक्ष्मी के शुक्रवार को महिलाएं व्रत करती हैं. हर शुक्रवार को भी माता लक्ष्मी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं.
मनोकामना सिद्धि के लिए माता वैभव लक्ष्मी के व्रत : श्रद्धालु कीर्ति बताती हैं कि माता वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत करने का विधान है. यह व्रत मनोकामना सिद्धि के लिए महिलाएं करती हैं. माता में पूर्ण आस्था के साथ यह व्रत करने से मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं. व्रत और मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद माता को घर से बनाकर लाई हुई खीर का भोग लगाया जाता है. इसके बाद 7 महिलाओं को माता का लगा हुआ भोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है. माता की कृपा से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.