धनतेरस पर्व में कब और कैसे करें धनत्रयोदशी पूजा, जानिए खरीदी का शुभ मुहूर्त

रायपुर : धनतेरस का पर्व छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में 18 अक्टूबर यानी शनिवार को मनाया जाएगा. धनतेरस और दीवाली पर्व को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सज गया है. धनतेरस पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन धनत्रयोदशी यानी धन की देवी की पूजा की जाएगी. धनतेरस के दिन सोने चांदी के सिक्के और अचल संपत्ति खरीदने का महत्व माना गया है.







धनतेरस में खरीदी का शुभ मुहूर्त : ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि आज के दिन सोने चांदी के सिक्के के साथ ही जमीन, मकान, दुकान, गाड़ियां जैसी चीज खरीदना शुभ माना जाता है. धनतेरस के दिन खरीदी और पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 7:16 से 8:20 तक रहेगा. इस दौरान पूजा करना और खरीदी करना अति उत्तम माना गया है.धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर यानी शनिवार को मनाया जाएगा. धनतेरस के दिन दोपहर 12:20 से त्रयोदशी की शुरुआत हो जाएगी. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:42 के बाद है. धनतेरस के दिन शनि प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है.