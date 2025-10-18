ETV Bharat / state

धनतेरस पर्व में कब और कैसे करें धनत्रयोदशी पूजा, जानिए खरीदी का शुभ मुहूर्त

भारत देश में शनिवार को धनतेरस पर्व मनाया जाएगा.इस दिन खरीदी के लिए शुभ मुहूर्त को जरुरी माना गया है.

Dhanteras 2025
धनतेरस पर्व खरीदी का शुभ मुहूर्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 5:38 AM IST

2 Min Read
रायपुर : धनतेरस का पर्व छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में 18 अक्टूबर यानी शनिवार को मनाया जाएगा. धनतेरस और दीवाली पर्व को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सज गया है. धनतेरस पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन धनत्रयोदशी यानी धन की देवी की पूजा की जाएगी. धनतेरस के दिन सोने चांदी के सिक्के और अचल संपत्ति खरीदने का महत्व माना गया है.




धनतेरस में खरीदी का शुभ मुहूर्त : ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि आज के दिन सोने चांदी के सिक्के के साथ ही जमीन, मकान, दुकान, गाड़ियां जैसी चीज खरीदना शुभ माना जाता है. धनतेरस के दिन खरीदी और पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 7:16 से 8:20 तक रहेगा. इस दौरान पूजा करना और खरीदी करना अति उत्तम माना गया है.धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर यानी शनिवार को मनाया जाएगा. धनतेरस के दिन दोपहर 12:20 से त्रयोदशी की शुरुआत हो जाएगी. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:42 के बाद है. धनतेरस के दिन शनि प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है.

कब और कैसे करें धनत्रयोदशी पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धनतेरस के दिन पूजा और खरीदी का मुहूर्त देखें तो रात्रि 7:16 से 8:20 तक रहेगा. यदि प्रदोष काल का मुहूर्त देखा जाए तो रात 8:20 से लेकर 8:48 तक रहेगा. जो लोग गद्दी खरीदते हैं. खाते खरीदते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त शाम 7:16 सेरात्रि 9:11 तक रहेगा- प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिष एवं वास्तुविद

धनतेरस के दिन सोना-चांदी घर दुकान जमीन घरेलू सामानों में बेडशीट, सोफा, दीया, बाइक, कार इसके साथ ही सोने और चांदी के सिक्के के साथ ही खाता बही भी खरीदा जाता है. आज के दिन लोग अपनी बजट के आधार पर चांदी के बर्तन की भी खरीदी करते हैं.




