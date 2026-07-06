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पटना में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, अंचल लिपिक घूस लेते गिरफ्तार

पटना में धनरूआ अंचल कार्यालय के क्लर्क को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. जमाबंदी के नाम पर 50 हजार नजराना ले रहा था.

Dhanrua zone clerk arrested
घूसखोर लिपिक गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 6:52 PM IST

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पटना: जमाबंदी कराने के नाम पर 50 हजार रुपये घूस लेते धनरूआ अंचल के लिपिक (क्लर्क) को निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लिपिक की पहचान शैलेश कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले 3 साल से धनरूआ अंचल में कार्यरत था.

घूसखोर लिपिक को निगरानी ने दबोचा: निगरानी विभाग के डीएसपी आसिफ रफीक मेहंदी ने बताया कि रमनीबीघा गांव निवासी राजकुमार (पिता चितरंजन सिंह) ने 17 जून 2026 को निगरानी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. राजकुमार ने आरोप लगाया कि उनकी खानदानी जमीन की जमाबंदी कराने के एवज में अंचल के लिपिक शैलेश कुमार 50 हजार रुपये घूस मांग रहा है.

पटना में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

"धनरूआ के रमनीबीघा गांव के एक परिवादी राजकुमार ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी कि एक लिपिक के द्वारा जमाबंदी के नाम पर 50 हजार रुपया घूस मांगा जा रहा है. उसी की शिकायत पर जांच की गई और धावा दल गठित कर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है."- आसिफ रफीक मेहंदी, डीएसपी, निगरानी

जमाबंदी के नाम पर ले रहा था 50 हजार: काफी दिनों से परेशान किए जाने के बाद उन्होंने निगरानी में शिकायत की. शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने धावा दल का गठन किया. सोमवार को तय योजना के अनुसार छापेमारी की गई. घूस की राशि लेते समय शैलेश कुमार को रंगे हाथ दबोच लिया गया.

Dhanrua zone clerk arrested
अंचल लिपिक घूस लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

"रमनीबीघा गांव में खानदानी जमीन की जमाबंदी के नाम पर 50 हजार रुपये मांग रहा था. काफी दिन से परेशान कर रखा था, इसलिए निगरानी में शिकायत करनी पड़ी."- राजकुमार, परिवादी, रमनीबीघा

Dhanrua zone clerk arrested
जमाबंदी के नाम पर ले रहा था 50 हजार (ETV Bharat)

लोगों में आक्रोश: गिरफ्तारी के दौरान वहां मौजूद आम जनता ने आरोपी पर आक्रोश जताया. स्थानीय लोगों का कहना था कि यह लिपिक कई लोगों को परेशान कर पैसे ठग चुका है. डीएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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