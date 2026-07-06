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पटना में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, अंचल लिपिक घूस लेते गिरफ्तार

पटना: जमाबंदी कराने के नाम पर 50 हजार रुपये घूस लेते धनरूआ अंचल के लिपिक (क्लर्क) को निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लिपिक की पहचान शैलेश कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले 3 साल से धनरूआ अंचल में कार्यरत था.

घूसखोर लिपिक को निगरानी ने दबोचा: निगरानी विभाग के डीएसपी आसिफ रफीक मेहंदी ने बताया कि रमनीबीघा गांव निवासी राजकुमार (पिता चितरंजन सिंह) ने 17 जून 2026 को निगरानी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. राजकुमार ने आरोप लगाया कि उनकी खानदानी जमीन की जमाबंदी कराने के एवज में अंचल के लिपिक शैलेश कुमार 50 हजार रुपये घूस मांग रहा है.

पटना में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

"धनरूआ के रमनीबीघा गांव के एक परिवादी राजकुमार ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी कि एक लिपिक के द्वारा जमाबंदी के नाम पर 50 हजार रुपया घूस मांगा जा रहा है. उसी की शिकायत पर जांच की गई और धावा दल गठित कर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है."- आसिफ रफीक मेहंदी, डीएसपी, निगरानी

जमाबंदी के नाम पर ले रहा था 50 हजार: काफी दिनों से परेशान किए जाने के बाद उन्होंने निगरानी में शिकायत की. शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने धावा दल का गठन किया. सोमवार को तय योजना के अनुसार छापेमारी की गई. घूस की राशि लेते समय शैलेश कुमार को रंगे हाथ दबोच लिया गया.