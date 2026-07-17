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बूंदी के धनराज बने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले जिले के पहले निशानेबाज

धनराज ने बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिसंबर 2026 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में अपना स्थान सुनिश्चित किया.

Shooter Dhanraj Yogi
निशानेबाज धनराज योगी (Source - Dhanraj Yogi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 9:18 PM IST

2 Min Read
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बूंदी: सीमित संसाधनों और कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यदि हौसले बुलंद हों, तो सफलता की मंजिल दूर नहीं रहती. इस बात को सच साबित कर दिखाया है बूंदी जिले के बाबाजी का बरड़ा गांव के 16 वर्षीय प्रतिभाशाली निशानेबाज धनराज योगी ने. धनराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर बूंदी जिले के खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है. वह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले जिले के पहले निशानेबाज बन गए हैं.

बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन: धनराज ने देहरादून में आयोजित प्रतिष्ठित जसपाल राणा मेमोरियल कप की 10 मीटर एयर राइफल यूथ पुरुष स्पर्धा में बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिसंबर 2026 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में अपना स्थान सुनिश्चित किया. उनकी इस उपलब्धि से जिले के खेल जगत में उत्साह का माहौल है. खेल प्रेमियों और ग्रामीणों ने इसे बूंदी के लिए गर्व का क्षण बताया है.

सफलता पर क्या बोले धनराज, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

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जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन सिंह चुंडावत ने बताया कि धनराज प्रतिदिन अपने गांव से बूंदी स्थित खेल संकुल की टॉप गन शूटिंग एकेडमी पहुंचकर घंटों अभ्यास करते रहे. कठिन आर्थिक परिस्थितियां उनके सपनों की राह में सबसे बड़ी बाधा थीं, लेकिन उनकी प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. धनराज की लगन को देखते हुए जिला खेल अधिकारी के आग्रह पर एकेडमी संचालक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोच योगेंद्र सिंह शेखावत ने न केवल उनका प्रशिक्षण शुल्क पूरी तरह माफ किया, बल्कि अभ्यास के लिए महंगी एयर राइफल भी उपलब्ध कराई. इस सहयोग ने धनराज को अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा अवसर दिया और उन्होंने मिले विश्वास को ऐतिहासिक सफलता में बदल दिया.

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कोच योगेंद्र सिंह शेखावत के तकनीकी मार्गदर्शन, नियमित प्रशिक्षण और धनराज की अथक मेहनत का ही परिणाम है कि आज बूंदी का यह युवा निशानेबाज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दहलीज पर खड़ा है. शेखावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. यदि उन्हें समय पर उचित प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन मिले तो वे राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं. धनराज योगी की इस उपलब्धि ने जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए नई प्रेरणा का द्वार खोल दिया है.

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नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026
जसपाल राणा मेमोरियल कप
NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP
BUNDI BOY IN NATIONAL SHOOTING

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