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धनराज नाथवानी ने लिया राज्यसभा सदस्यता का प्रमाणपत्र, दोनों के बीच हुई 1 घंटे की सीक्रेट मीटिंग

प्रमाणपत्र मिलते ही अखिलेश के घर पहुंचे धनराज! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद धनराज परिमल नाथवानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचकर निर्वाचन का प्रमाणपत्र प्राप्त किया. इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई. मुलाकात के बाद अखिलेश यादव और धनराज नाथवानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए. अखिलेश यादव दिल्ली में होने वाले सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल होंगे.

सपा की सोच को बढ़ाएंगे आगे: धनराज नाथवानी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह समाजवादी पार्टी के विजन को आगे बढ़ाने और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए काम करेंगे. राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव से उनकी यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है.