धनराज नाथवानी ने लिया राज्यसभा सदस्यता का प्रमाणपत्र, दोनों के बीच हुई 1 घंटे की सीक्रेट मीटिंग
अखिलेश के विजन को आगे बढ़ाएंगे धनराज!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:29 PM IST
लखनऊ: राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद धनराज परिमल नाथवानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचकर निर्वाचन का प्रमाणपत्र प्राप्त किया. इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई. मुलाकात के बाद अखिलेश यादव और धनराज नाथवानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए. अखिलेश यादव दिल्ली में होने वाले सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल होंगे.
By the divine grace of Shriji Bawa, Bhagwan Dwarkadheesh and Mataji, accepted my certificate of election to the Rajya Sabha from Uttar Pradesh today. In step with the guidance of Samajwadi Party's National President Shri Akhilesh Yadav ji, my focus in the Rajya Sabha will be to help advance his progressive vision for Uttar Pradesh. @yadavakhilesh @samajwadiparty— Dhanraj Nathwani (@DhanrajNathwani) October 12, 2026
सपा की सोच को बढ़ाएंगे आगे: धनराज नाथवानी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह समाजवादी पार्टी के विजन को आगे बढ़ाने और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए काम करेंगे. राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव से उनकी यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है.
लोहिया पार्क में राम मनोहर लोहिया को दी श्रद्धांजलि: इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के लोहिया पार्क पहुंचकर डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में विरोध प्रदर्शन, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा.
#WATCH लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "SIR यूपी में चल रहा था। अब नए तरह का रिवीजन शुरू हो रहा है। उसके बावजूद बड़ी संख्या में डबल वोट हैं। आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इतना समय लगाया, उसके बावजूद भी आप वोटर लिस्ट ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आजमगढ़ सदर विधानसभा के एक ही व्यक्ति के 10 वोट बने हुए हैं। चुनाव आयोग जवाब दे..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2026
हम लोग गांधीवादी लोग हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे. एक विधानसभा में विकास यादव नाम के 10 वोट हैं. एक विकास यादव डालेगा, बाकी नौ बीजेपी डालेगी. जो SIR एक्सरसाइज हुई, उसे जीरो कर दिया और नया SIR शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं चला. भारतीय जनता पार्टी की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे 403 पर. उनकी पार्टी चुनाव में गड़बड़ी नहीं होने देगी.- अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
2027 में जीत का दावा: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, चुनाव आएगा, सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है. PDA एकदम जागरूक है. जो पीड़ित है, वो समाजवादी और PDA है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी डॉ. राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी. अखिलेश यादव ने कहा, हम सब मिलकर लोहिया जी और नेताजी का काम पूरा करेंगे.
अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर मुख्यमंत्री पर तंज: अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करने के सवाल पर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी टिकट बांटते हैं क्या? उनको भी टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ता है.
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