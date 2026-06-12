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धनपुरी नगरपालिका के कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं, चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे

धनपुरी नगरपालिका के कर्मचारी चिलचिलाती धूप में धरने पर ( ETV BHARAT )

धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के संग्राम सिंह दफाई स्थित फिल्टर प्लांट पर धरना देकर कर्मचारियों ने आरोप लगाया "वे लोग लगातार काम कर रहे हैं. इसके बाद भी उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया. जिसके चलते अब वो आर्थिक संकट में आ गए हैं, और उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है. इस महंगाई के दौर में 3 महीने से वेतन न मिलना अब उनके थाली तक संकट पहुंच रहा है." आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों ने अब काम बंद कर आंदोलन का रास्ता अपनाया है.

शहडोल : धनपुरी नगर पालिका एक बार फिर विवादों में आ गई है. इस बार मामला कर्मचारियों के वेतन भुगतान का है. जल व्यवस्था से जुड़े फिल्टर प्लांट कर्मचारियों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है और हड़ताल का ऐलान कर दिया है. कर्मचारियों ने भरी दुपहरी में धरना देकर पानी सप्लाई ठप करने की चेतावनी दी है.

वेतन नहीं मिलने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा

कर्मचारियों का कहना कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं होगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो नगर की जल आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है. कर्मचारियों के काम पर नहीं लौटने की स्थिति में धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में पानी सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ गई है. जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

अधिकारियों ने वेतन भुगतान का आश्वासन दिया

धनपुरी नगर पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक राम विशाल नापित ने कर्मचारियों को जल्द ही वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है. हालांकि कर्मचारियों ने केवल आश्वासन पर भरोसा करने से इस बार इनकार कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक खाते में वेतन नहीं आएगा, आंदोलन जारी रहेगा. प्रचंड गर्मी और तेज धूप के बीच कर्मचारी फिल्टर प्लांट गेट के सामने ही खुले आसमान के नीचे ही बैठकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं.

धनपुरी नगर पालिका के सीएमओ अमित तिवारी ने बताया "वेतन मांग को लेकर फिल्टर प्लांट में काम करने वाले कुछ कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, उनका आज भुगतान कर दिया जाएगा."