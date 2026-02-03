महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, स्वरोजगार के लिए ले सकेंगी 3 लाख तक ऋण
धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित हुई महिला विकास निगम की 52वीं निदेशक मंडल की बैठक में महिलाओं के हित में अहम फैसला लिया गया.
शिमला: हिमाचल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. अब आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही महिलाओं के लिए रास्ते और भी आसान हो गए हैं. स्वरोजगार शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को अब छोटे-मोटे साधनों तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगी. शिमला में मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (रि. कर्नल) धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित हुई महिला विकास निगम की 52वीं निदेशक मंडल की बैठक में महिलाओं के हित में एक अहम फैसला लिया गया.
स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए तक ऋण
इस बैठक में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया, जिसे महिलाओं के आर्थिक उत्थान की दिशा में एक बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है. यह निर्णय उन महिलाओं के लिए संजीवनी साबित होगा, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने हुनर और मेहनत को पहचान नहीं दिला पा रही थीं. अब महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, कृषि आधारित कार्य, लघु उद्योग, स्टार्टअप और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बड़े स्तर पर शुरू कर सकेंगी.
बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा
वहीं, इस बैठक में निगम की ओर से संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई और महिला सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस दौरान महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके अतिरिक्त महिला कल्याण, महिला कौशल विकास, रोज़गार सृजन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों सहित अन्य विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई.
निदेशक मंडल ने सभी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाएं जाने के भी निर्देश दिए. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि, "महिला विकास निगम महिलाओं के सर्वांगीण विकास, सशक्तिरण एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर कार्यरत है. भविष्य में और अधिक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी रखेगा."
