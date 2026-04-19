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धणी की भविष्यवाणी: इस साल अकाल और सुकाल का रहेगा साया, दुनिया में रहेगी अशांति

जोधपुर: मारवाड़ में सदियों से एक समाज विशेष के लोग अक्षय तृतीया (आखा तीज) के दिन धणी के माध्यम से मौसम की सटीक भविष्यवाणी करते आ रहे हैं. इनका आकलन इतना सटीक माना जाता है कि पूरे मारवाड़ के लोगों को आखा तीज पर अकाल या सुकाल से जुड़ी धणी की घोषणा का इंतजार रहता है. इसके अलावा राजनीतिक उठापटक के भी संकेत मिलते हैं. जोधपुर के घांची समाज के बुजुर्ग यह परंपरा तीन सौ सालों से निभाते आ रहे हैं. रविवार को अक्षय तृतीया के मौके पर धणी अनुष्ठान का आयोजन किया गया. जिसमें बताया गया कि इस बार अकाल और सुकाल दोनों का पलड़ा बराबर रहा है. यानी कि कहीं पर अच्छी बारिश होगी, तो कहीं पर बहुत कम और कहीं पर अतिवृष्टि होगी. साथ ही धणी ने इस वर्ष भी विश्व में अशांति और युद्ध की स्थिति रहेगी. इस आयोजन में रीति-रिवाज से अनभिज्ञ दो अबोध बालक यज्ञ की वेदी पर बुजुर्गों के बताए अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं. इसमें मिलने वाले संकेतों को समझ समाज के बुजुर्ग इस वर्ष होने वाले अकाल या सुकाल की घोषणा करते हैं.

ऐसे होती है भविष्यवाणी: इस आयोजन में मिट्टी के ढेर पर 7 तरह के अनाज का ढेर लगा दिया जाता है. इसके बीच में लकड़ी का एक खंभ रोपा जाता है. इसके ऊपर देशी बबूल के दो लम्बे सूल बांधे जाते हैं. स्नान करवा कर दो अबोध बालकों की पूजा करने के बाद उन्हें इस सूल के दोनों तरफ खड़ा कर दिया जाता है. दोनों बालकों के हाथ में बांस की दो लम्बी पटिट्यां थमा दी जाती हैं. इन पट्टियों का एक छोर बालक के हाथ में, तो दूसरा छोर खंभ के निकट रहता है. इन बांस की पट्टियों में से एक पर सुकाल की प्रतीक मौळी बंधी होती है. वहीं दूसरे पर अकाल का प्रतीक काजल लगा होता है. इसके साथ ही शुरू होता है यज्ञ.

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