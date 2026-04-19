धणी की भविष्यवाणी: इस साल अकाल और सुकाल का रहेगा साया, दुनिया में रहेगी अशांति
जोधपुर में पशुपालक घांची समाज के लोग अनुष्ठान से भविष्यवाणी करते हैं.
Published : April 19, 2026 at 6:56 PM IST
जोधपुर: मारवाड़ में सदियों से एक समाज विशेष के लोग अक्षय तृतीया (आखा तीज) के दिन धणी के माध्यम से मौसम की सटीक भविष्यवाणी करते आ रहे हैं. इनका आकलन इतना सटीक माना जाता है कि पूरे मारवाड़ के लोगों को आखा तीज पर अकाल या सुकाल से जुड़ी धणी की घोषणा का इंतजार रहता है. इसके अलावा राजनीतिक उठापटक के भी संकेत मिलते हैं. जोधपुर के घांची समाज के बुजुर्ग यह परंपरा तीन सौ सालों से निभाते आ रहे हैं. रविवार को अक्षय तृतीया के मौके पर धणी अनुष्ठान का आयोजन किया गया. जिसमें बताया गया कि इस बार अकाल और सुकाल दोनों का पलड़ा बराबर रहा है. यानी कि कहीं पर अच्छी बारिश होगी, तो कहीं पर बहुत कम और कहीं पर अतिवृष्टि होगी. साथ ही धणी ने इस वर्ष भी विश्व में अशांति और युद्ध की स्थिति रहेगी. इस आयोजन में रीति-रिवाज से अनभिज्ञ दो अबोध बालक यज्ञ की वेदी पर बुजुर्गों के बताए अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं. इसमें मिलने वाले संकेतों को समझ समाज के बुजुर्ग इस वर्ष होने वाले अकाल या सुकाल की घोषणा करते हैं.
ऐसे होती है भविष्यवाणी: इस आयोजन में मिट्टी के ढेर पर 7 तरह के अनाज का ढेर लगा दिया जाता है. इसके बीच में लकड़ी का एक खंभ रोपा जाता है. इसके ऊपर देशी बबूल के दो लम्बे सूल बांधे जाते हैं. स्नान करवा कर दो अबोध बालकों की पूजा करने के बाद उन्हें इस सूल के दोनों तरफ खड़ा कर दिया जाता है. दोनों बालकों के हाथ में बांस की दो लम्बी पटिट्यां थमा दी जाती हैं. इन पट्टियों का एक छोर बालक के हाथ में, तो दूसरा छोर खंभ के निकट रहता है. इन बांस की पट्टियों में से एक पर सुकाल की प्रतीक मौळी बंधी होती है. वहीं दूसरे पर अकाल का प्रतीक काजल लगा होता है. इसके साथ ही शुरू होता है यज्ञ.
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अकाल रहेगा या सुकाल, ऐसे करते हैं पता: मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं. इस दौरान दोनों बालक अपनी गर्दन झुकाए आंखें बंद किए खड़े रहते हैं. इस बीच कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं. इस दौरान अकाल व सुकाल की बांस की पटिट्यां ऊपर-नीचे होती रहती हैं. इस दौरान जो पट्टी खंभ के सूल तक पहुंच जाती है, उसी के अनुरूप मौसम रहने की घोषणा की जाती है. यदि काजल लगी पट्टी सूल तक पहुंच जाती है, तो अकाल रहेगा. वहीं मौळी बंधी पट्टी ऊपर तक पहुंच जाती है, तो सुकाल रहेगा यानी अच्छी बारिश होगी. यदि ये पटिट्यां खंभ के सूल तक नहीं पहुंच बीच में ही ठहर जाती है, तो माना जाता है कि मौसम सामान्य रहेगा यानि न ज्यादा बारिश ने थोड़ी.
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पहली बार बराबर रही पट्टियां: घांची समाज के राजेंद्र भाटी ने बताया कि वो 40 सालों से अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं. पहली बार ऐसा हुआ कि बांस की दोनों पट्टियां बराबर रही हैं. इससे जमाना सही नहीं होगा. माहौल उथल–पुथल रहेगा. घांची समाज सोजतिया बास के अध्यक्ष गंगाराम सोलंकी ने बताया कि यह आयोजन 300 सालों से हो रहा है. लोगों को इसका इंतजार भी रहता है. इस बार अकाल और सुकाल दोनों बराबर रहेंगे. इसके अलावा दुनिया ने शांति नहीं रहेगी. युद्ध के हालात बने रहेंगे.