बीएसएस महिला कॉलेज को बड़ी राहत, नहीं कराया जाएगा खाली, लीज के तहत होगा संचालन

धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज को जिला परिषद से बड़ी राहत मिली है. जिला परिषद ने कॉलेज परिसर को लीज पर देने पर सहमति जताई.

BSS Womens College
बीएसएस महिला कॉलेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 8, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
धनबाद: जिला परिषद ने शहर के बीच में मौजूद बीएसएस महिला कॉलेज को खाली करने का नोटिस जारी किया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कॉलेज खाली नहीं किया गया तो उसे सील कर दिया जाएगा. इससे लगभग 4,500 स्टूडेंट्स के लिए संकट खड़ा हो जाता, लेकिन अब कॉलेज के लिए अच्छी खबर है. कॉलेज मैनेजमेंट ने कॉलेज को लीज पर चलाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे जिला परिषद अध्यक्ष और डीडीसी ने मान लिया है. लीज के बारे में फैसला अगली बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा.

दरअसल, 2 मार्च 2011 को हाई कोर्ट ने जिला परिषद को अपनी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने और उन्हें सीज करने का आदेश दिया था. उस समय, चल रही परीक्षाओं के कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. जिसके बाद हाल ही में जिला परिषद ने BSS महिला कॉलेज को खाली करने का एक और नोटिस जारी किया. इस नोटिस से कॉलेज प्रंबधन में खलबली मच गई.

बीएसएस महिला कॉलेज को बड़ी राहत (Etv Bharat)

इसी बीच, कॉलेज की प्रिंसिपल करुणा सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की. प्रिंसिपल ने शारदा सिंह को लीज एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया, जिन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और अगली बोर्ड मीटिंग में फैसला लेने पर सहमति जताई.

जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि यह ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के भविष्य का मामला है. इसलिए, उन्होंने बोर्ड मीटिंग में लीज प्रक्रिया के बारे में फैसला लेने पर सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि उन्हें फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में विकास में रुकावट आ रही है. बीएसएस कॉलेज जिला परिषद की संपत्ति है. उन्हें राजस्व का नुकसान हो रहा है. राजस्व होने से गांवों का विकास हो पाएगा. इसीलिए कॉलेज को नोटिस जारी किया गया था.

कॉलेज की प्रिंसिपल करुणा सिंह ने कहा कि उनकी डीडीसी और जिला परिषद अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी. उन्होंने कॉलेज खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने लीज प्रक्रिया के बारे का सकारात्मक जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज खाली करना पड़ता, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता. वह मंजर काफी डरावना होता, और वे ऐसी कोई भी दृश्य याद नहीं करना चाहती.

