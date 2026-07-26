जर्मनी में धनबाद के युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, निष्पक्ष जांच और पार्थिव शरीर भारत लाने की मांग
जर्मनी में धनबाद के युवक की मौत हो गई है परिजनों ने युवक की पत्नी पर हत्या के आरोप लगाए हैं.
Published : July 26, 2026 at 6:40 PM IST
धनबाद: सिंदरी निवासी तूफान मिश्रा की जर्मनी में हुई मौत को लेकर परिवार ने कई सवाल खड़े किए हैं. 5 जुलाई को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई. पिछले 12 वर्षों से जर्मनी में कार्यरत तूफान मिश्रा की मौत को लेकर अब परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
परिजनों के मुताबिक तूफान मिश्रा जर्मनी की एक निजी कंपनी में कार्यरत थे. करीब पांच वर्ष पहले उन्होंने ओडिशा निवासी सुभाषणिता मिश्रा से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों जर्मनी में ही रहकर अलग-अलग निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे. दंपती का एक छोटा बच्चा भी है. पत्नी के मुताबिक, सीढ़ियों से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
हालांकि, मृतक के परिजनों का दावा है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर अनबन की स्थिति रहती थी. इसी वजह से परिवार को इस घटना पर संदेह है. उनका कहना है कि मामले की गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके और यदि किसी तरह की साजिश या लापरवाही हुई है तो उसका खुलासा हो.
परिजनों ने केंद्र और झारखंड सरकार से मांग की है कि तूफान मिश्रा का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द उनके पैतृक गांव सिंदरी लाने की व्यवस्था की जाए, ताकि पूरे रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म संपन्न किया जा सके. साथ ही उन्होंने संबंधित एजेंसियों से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी अपील की है.
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