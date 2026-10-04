मॉडर्न होगी धनबाद की राज्य पुस्तकालय, छात्रों को मिलेगी ICT लैब और ई-लाइब्रेरी की सुविधा
धनबाद के राज्य पुस्तकालय का आधुनिकीकरण होगा. इसके लिए 2.23 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 5:49 PM IST
धनबाद: कोयलांचल के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. गोल्फ ग्राउंड के समीप स्थित मास्टर सोबरन मांझी राज्य पुस्तकालय अब पुराने ढर्रे से निकलकर आधुनिक रूप लेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या और डिजिटल जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है.
रोजाना 300 छात्रों की भीड़, नई क्षमता होगी 500 से ज्यादा
सुबह से ही यहां SSC, रेलवे, बैंकिंग, JE और CSIR-NET जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राएं पहुंचते हैं. वर्तमान में क्षमता करीब 300 की है, लेकिन जगह कम पड़ने लगी है. नई इमारत बनने के बाद 500 से अधिक छात्र एक साथ पढ़ सकेंगे.
पुराना ब्लॉक-A हटाकर बनेगा G+2 भवन
पुस्तकालय फिलहाल ब्लॉक-A और ब्लॉक-B में चल रहा है. ब्लॉक-A काफी पुराना और सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर है. DSE अभिषेक झा के अनुसार इसे हटाकर उसी जगह नया G+2 भवन बनेगा. इसमें पार्किंग, बड़े रीडिंग हॉल, ICT लैब, ई-लाइब्रेरी, पुरुष-महिला और दिव्यांगों के लिए अलग वॉशरूम तथा विजिटर्स लॉबी की व्यवस्था होगी. दिव्यांग पाठकों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
नेशनल नॉलेज नेटवर्क से जुड़ेगी लाइब्रेरी
सिर्फ भवन ही नहीं, डिजिटल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी. लाइब्रेरी को नेशनल नॉलेज नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे छात्रों को देश के विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों के जर्नल तथा रिसर्च पेपर तक पहुंच मिल सकेगी.
छात्रों की मांग, अपडेटेड किताबें और बेहतर फोकस
छात्र बिमल अंश कहते हैं कि माहौल अच्छा है और सीनियर गाइड करते हैं, लेकिन नई और अपडेटेड किताबों की जरूरत है. छात्रा कोमल नित का कहना है कि नए एडिशन आने से बाहर से किताब खरीदने की जरूरत कम होगी. कई छात्र निजी लाइब्रेरी की तुलना में यहां इंडिविजुअल डेस्क और लंबे समय तक पढ़ने की सुविधा की उम्मीद जता रहे हैं.
DPR तैयार, 2027 में शुरू होने की उम्मीद
फिलहाल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार हो रही है. इस महीने के अंत तक DPR पूरा होने की संभावना है. भवन निर्माण विभाग के माध्यम से काम कराया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार अगले साल 2027 के आसपास नई सुविधाएं शुरू हो सकती हैं. यह योजना सिर्फ जगह बढ़ाने वाली नहीं, बल्कि छात्रों को डिजिटल लर्निंग और बेहतर ज्ञान संसाधन उपलब्ध कराने वाली है. अब नजर DPR और निर्माण की प्रगति पर टिकी है.
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