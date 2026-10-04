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मॉडर्न होगी धनबाद की राज्य पुस्तकालय, छात्रों को मिलेगी ICT लैब और ई-लाइब्रेरी की सुविधा

मास्टर सोबरन मांझी राज्य पुस्तकालय ( Etv Bharat )

धनबाद: कोयलांचल के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. गोल्फ ग्राउंड के समीप स्थित मास्टर सोबरन मांझी राज्य पुस्तकालय अब पुराने ढर्रे से निकलकर आधुनिक रूप लेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या और डिजिटल जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है.