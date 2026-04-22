बंगाल चुनाव से पहले बॉर्डर पर कड़ी चौकसी, एसएसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा
बंगाल से सटे धनबाद के इलाकों का एसएसपी प्रभात कुमार ने दौरा किया. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.
Published : April 22, 2026 at 7:24 PM IST
धनबाद: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड-बंगाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. मतदान से एक दिन पहले धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.
एसएसपी ने मैथन डैम कल्याणेश्वरी, मैथन टोल, चिरकुंडा, पंचेत और बलियापुर सहित पांच प्रमुख चेकपोस्टों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने प्रत्येक चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस बल की मुस्तैदी, जांच प्रक्रिया और रिकॉर्ड संधारण की बारीकी से समीक्षा की. उनके साथ ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सीमा से गुजरने वाले हर वाहन और व्यक्ति की सघन जांच की जाए. वाहनों के नंबर दर्ज करने, पहचान पत्र की जांच करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत करते हुए पुलिस गश्त तेज कर दी गई है. पैदल पेट्रोलिंग के साथ-साथ नदी मार्गों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. नाव के जरिए भी पेट्रोलिंग कर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
एसएसपी ने कहा कि अवैध शराब, नकदी और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. सभी चेकपोस्टों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरी सतर्कता बरती जा रही है और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है.
ये भी पढ़ेंः
दुमका में सांसद ढुल्लू महतो का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, बोले- खुद का प्रदेश नहीं संभल रहा और बंगाल में कर रहे हैं चुनावी रैली