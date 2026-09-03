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मेडिकल साइंस की नई छलांग: झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की तैयारी

SNMMCH प्रबंधन के मुताबिक, इन जरूरी तैयारियों पर भी काम किया जा रहा है, ताकि सुविधा शुरू होने के समय अस्पताल के पास आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद रहें. इसको शुरू करने के पहले जो भी आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी चीजों की तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं. इसलिए जब इसे चालू करेंगे तो हमारे पास एक बेस तैयार रहेगा. इसके बाद रोबोटिक सर्जरी को उसमें शामिल कराना है.

लेकिन रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए सिर्फ रोबोटिक मशीन खरीदना ही पर्याप्त नहीं होगा. इसके लिए ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया, तकनीकी सपोर्ट, प्रशिक्षित डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ समेत कई स्तर पर तैयारियां करनी होंगी.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने के बाद मरीजों का दूसरे राज्यों की ओर जाने का सिलसिला कम होगा? अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि इसका सीधा असर मरीजों के आउटमाइग्रेशन पर पड़ेगा. खासकर ऐसे मरीज जिन्हें जटिल और अत्याधुनिक सर्जरी की जरूरत होती है, उन्हें अपने ही राज्य में इलाज की सुविधा मिल सकेगी. बहुत ज्यादा कमी आएगी. धीरे-धीरे हम लोग हर सेवा का विस्तार कर रहे हैं. उसी में यह लेटेस्ट चीज है और हमारा प्रयास है कि लेटेस्ट मेडिकल व्यवस्था भी हम लोग शुरू कर सकें.

SNMMCH प्रबंधन की मानें तो राज्य में फिलहाल सरकारी स्तर पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा नहीं है. ऐसे में इस तकनीक को सरकारी अस्पताल में लाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी. अभी तक कहीं कोई सर्विस नहीं है रोबोटिक सर्जरी की. यह अपने आप में एक यूनिक चीज होगी. जो चीज प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सीमित है, उसको सरकारी संस्थान में लाना और शुरू कराना काफी महत्वपूर्ण होगा. हम लोग करीब एक करोड़ लोगों को सर्विस देते हैं. उनके लिए यह काफी फायदेमंद होगा.

यानी आने वाले समय में झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी कोई दूर की बात नहीं रह जाएगी. स्वास्थ्य विभाग की पहल और मेडिकल कॉलेजों की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब नजर इस बात पर है कि इस योजना को किस तरह और कितनी जल्दी जमीन पर उतारा जाता है.

हम लोगों ने इस सिलसिले में प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य विभाग से चर्चा की है. वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और यह बात हुई है कि हर मेडिकल कॉलेज में इसे शुरू किया जाए. इसी को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं. एक प्रस्ताव मैंने भेजा है और एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिस पर आगे कार्रवाई होगी.

रोबोटिक सर्जरी की सुविधा सरकारी मेडिकल कॉलेज में शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह मरीजों को अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध कराना है. जटिल सर्जरी के लिए अब भी बड़ी संख्या में मरीज झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों का रुख करते हैं. ऐसे में अगर सरकारी अस्पताल में ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलती है तो मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिल सकती है.

डॉ. डीके गिंदौरिया का कहना है कि मेडिकल साइंस लगातार नई तकनीकों को अपना रहा है और अब सरकारी संस्थानों में भी मरीजों को अत्याधुनिक सर्जिकल सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है. मेडिकल साइंस बराबर आगे बढ़ रहा है और नई-नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है. अभी जो नया सर्जिकल प्रोसीजर है, वह रोबोटिक सर्जरी के द्वारा किया जाता है. झारखंड प्रदेश में अभी तक किसी सरकारी संस्थान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है. निजी क्षेत्र में भी यह सुविधा एक-दो जगह ही उपलब्ध होने की स्थिति में है. इसलिए हमने पहल की है कि मरीजों को इसके लिए निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़े और उन्हें एडवांस सर्जरी की सुविधा सरकारी संस्थान में ही मिल सके.

धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी SNMMCH ने अपना प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होती है तो झारखंड के मरीजों के लिए यह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि होगी. फिलहाल अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी के लिए मरीजों को बड़े शहरों और निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. SNMMCH के अधीक्षक डॉ. डीके गिंदौरिया ने ईटीवी भारत से बातचीत में इस पूरी योजना और इसके फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

धनबाद: मेडिकल साइंस लगातार नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है और अब सर्जरी के क्षेत्र में भी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में अब झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है. झारखंड स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से रोबोटिक सर्जरी शुरू करने को लेकर प्रस्ताव मांगा गया था.

डॉक्टर की सबसे अहम भूमिका

रोबोटिक सर्जरी में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर की होगी. नाम भले ही रोबोटिक सर्जरी है, लेकिन ऑपरेशन का पूरा नियंत्रण रोबोट के पास नहीं होता. सर्जन ही रोबोटिक सिस्टम को नियंत्रित करता है और उसके जरिए सर्जरी करता है. यानी रोबोट डॉक्टर की जगह नहीं लेता, बल्कि डॉक्टर की क्षमता और सर्जिकल प्रिसिजन को बढ़ाने में मदद करता है.

कंट्रोल डॉक्टर के पास ही रहता है. डॉक्टर सीधे ऑपरेट नहीं करके रोबोट के जरिए ऑपरेशन करते हैं. इसमें जो व्यू हम लोग डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, वह भी इसके द्वारा देख सकते हैं. बहुत प्रिसाइज इंसिजन ले सकते हैं. इससे ब्लीडिंग भी कम होती है और जो रेयर सर्जरी है, वह भी हम लोग कर सकते हैं.

रोबोटिक सर्जरी की खासियत यह है कि सर्जन को ऑपरेशन के दौरान शरीर के अंदर का ज्यादा स्पष्ट और विस्तृत दृश्य मिल सकता है. 3D विजन के साथ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट डॉक्टर को जटिल हिस्सों में भी ज्यादा सटीक तरीके से सर्जरी करने में मदद कर सकती है. रोबोटिक सर्जरी में पूरी प्रिसाइज सर्जरी होती है. इसमें 360 डिग्री घूमने की सुविधा होती है. 3D टाइप का व्यू मिलता है. जहां हमारी आंखें नहीं पहुंचतीं, जहां हमारा इंस्ट्रूमेंट उस तरह से नहीं पहुंचता, उस चीज का व्यू भी हम लोगों को मिल जाता है. इसलिए वहां बहुत फाइन सर्जरी की जा सकती है.

SNMMCH सर्जरी विभाग (Etv Bharat)

रोबोटिक सर्जरी से मरीजों को कम नुकसान

यही वजह है कि रोबोटिक सर्जरी को मिनिमली इनवेसिव सर्जरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है. कई मामलों में छोटे चीरे के जरिए सर्जरी की जा सकती है. इससे मरीज को कम नुकसान होने, ब्लीडिंग कम होने और रिकवरी का समय कम होने की संभावना रहती है. उन्होंने कहा कि चीरा छोटा होता है. इससे नुकसान कम होता है और रिकवरी का समय भी कम हो सकता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मरीज का ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से ही किया जाएगा. मरीज की मेडिकल स्थिति, बीमारी की प्रकृति और एनेस्थीसिया के लिए उसकी फिटनेस का आकलन जरूरी होगा. खास तौर पर ऐसी सर्जरी में मरीज के कार्डियक फंक्शन और एनेस्थीसिया को सहन करने की क्षमता देखना महत्वपूर्ण होगा. हर मरीज के लिए चयन जरूरी होता है. मरीज का एनेस्थीसिया के लिए फिट होना जरूरी है. इसमें पेट के अंदर गैस दी जाती है. इसलिए उसका कार्डियक फंक्शन ठीक होना चाहिए और उसके टॉलरेट करने की संभावना होनी चाहिए. आजकल लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है. अगर कोई मरीज उसके लिए फिट है तो रोबोटिक के लिए भी सामान्य तौर पर फिट हो सकता है.

SNMMCH में मरीज (Etv Bharat)

रोबोटिक सर्जरी के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण की भी जरूरत होगी. सिर्फ पारंपरिक सर्जरी का अनुभव रखने वाले डॉक्टरों के लिए रोबोटिक सिस्टम पर काम करना अलग तरह की ट्रेनिंग की मांग करता है. जो डॉक्टर बहुत ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं, उनको इस तकनीक का अभ्यस्त होना पड़ता है, क्योंकि उनको ऑपरेट करना है और रोबोट को डायरेक्शन देना है. इसकी ट्रेनिंग जब शुरू होती है तो कई बार जो कंपनी मशीन सप्लाई करती है, वह लोग भी ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं. स्टाफ और डॉक्टर सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी. यानी रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत के साथ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ समेत संबंधित मेडिकल टीम को नई तकनीक के अनुरूप तैयार करना भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.

रोबोटिक सर्जरी का खर्च

अब बात उस सवाल की, जो सीधे मरीजों की जेब से जुड़ा है, रोबोटिक सर्जरी का खर्च. आमतौर पर अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी निजी अस्पतालों में सामान्य सर्जरी की तुलना में महंगी हो सकती है. ऐसे में सरकारी मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुरू होने पर मरीजों को कितना खर्च करना पड़ेगा, यह भी अहम सवाल है. बहुत ज्यादा राहत होगी. जो बेसिक खर्च होते हैं, मरीज को हो सकता है इतना ही सहन करना पड़े. हो सकता है इतना भी सहन नहीं करना पड़े. अगर कोई मेजर कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होगा तो बाहर की तुलना में वह दस प्रतिशत, पंद्रह प्रतिशत या बीस प्रतिशत तक हो सकता है. बाकी कोई खर्च नहीं लगेगा. कितना खर्च होगा, यह सुविधा शुरू होने के समय तय होगा.

SNMMCH में मरीज (Etv Bharat)

अगर सरकारी व्यवस्था के तहत रोबोटिक सर्जरी की लागत को नियंत्रित किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मिल सकता है. खासकर वे मरीज जो निजी अस्पतालों में लाखों रुपये खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं.

इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा है. आयुष्मान में भी यह बात चल रही है कि रोबोटिक सर्जरी को शामिल किया जा सकता है. अगर भविष्य में रोबोटिक सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर होती है तो सरकारी अस्पतालों में इस सुविधा का दायरा और बढ़ सकता है. इससे जरूरतमंद मरीजों को अत्याधुनिक सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में भारी खर्च करने से राहत मिल सकती है.

हालांकि, किसी भी सर्जरी की तरह रोबोटिक सर्जरी में भी मरीज को पूरी जानकारी देना जरूरी होगा. मरीज और उसके परिजनों को सर्जरी की प्रक्रिया, संभावित जोखिम और जरूरत पड़ने पर सर्जरी का तरीका बदलने की संभावना के बारे में पहले से बताया जाएगा. हर सर्जरी में मरीज को जानकारी होनी चाहिए कि आपकी सर्जरी रोबोटिक हो रही है, लैप्रोस्कोपी हो रही है या ओपन. कभी-कभी कुछ मामलों में ओपन सर्जरी में कन्वर्ट भी करना पड़ता है. जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं तब इसकी जरूरत पड़ सकती है. हालांकि इसकी सक्सेस रेट काफी ज्यादा है.

पूरी व्यवस्था तैयार करने पर फोकस

यानी रोबोटिक सर्जरी को लेकर अस्पताल प्रबंधन का फोकस सिर्फ अत्याधुनिक मशीन लगाने पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था तैयार करने पर है. डॉक्टरों की ट्रेनिंग से लेकर मरीजों के चयन और ऑपरेशन के बाद की देखभाल तक पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना होगा. झारखंड में अभी सरकारी स्तर पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में SNMMCH का प्रस्ताव अहम माना जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों से प्रस्ताव मांगा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य में अत्याधुनिक सर्जिकल सेवाओं के विस्तार को लेकर व्यापक स्तर पर योजना बनाई जा रही है.

अब तक जटिल और अत्याधुनिक सर्जरी के लिए झारखंड के मरीजों को अक्सर दूसरे राज्यों के बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. इसमें इलाज के साथ यात्रा, रहने और अतिरिक्त खर्च का बोझ भी मरीज और उसके परिवार पर पड़ता है. ऐसे में अगर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा धनबाद समेत झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शुरू होती है तो यह सिर्फ एक नई तकनीक की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा.

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