एनएमसी की जांच से SNMMCH में PG विस्तार की उम्मीद, आई विभाग में 2 से बढ़कर 4 सीटों का प्रस्ताव
SNMMCH में PG सीटों का विस्तार हो सकता है. नेत्र विभाग में सीटों की संख्या 2 से 4 करने का प्रस्ताव है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : September 23, 2026 at 4:20 PM IST
धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी सीटों के विस्तार की कवायद तेज हो गई है. आई विभाग में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची. अस्पताल प्रबंधन को उम्मीद है कि रिपोर्ट के बाद रास्ता साफ हो सकता है.
एनएमसी टीम ने किया बारीकी से निरीक्षण
तेलंगाना से एनएमसी की ओर से एम. बाबू निरीक्षण के लिए आए. टीम ने विभाग के आउटडोर, इनडोर, ऑपरेशन थिएटर समेत उपलब्ध संसाधनों और चिकित्सकों की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन किया. सुविधाओं और संसाधनों का जायजा लेते हुए शल्य चिकित्सा से जुड़े स्थानों का भी निरीक्षण किया गया.
अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर एनएमसी को भेजेगी. संतुष्टि और मंजूरी मिलने पर पीजी कार्यक्रम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.
दो से चार सीटों तक बढ़ाने की मांग
अधीक्षक डीके गिंदोरिया ने बताया कि फिलहाल सिर्फ आई विभाग का निरीक्षण हुआ है. दूसरे विभागों में पीजी सीटों के विस्तार के लिए अलग-अलग निरीक्षण होंगे. आई विभाग में पहले दो सीटों के लिए आवेदन किया गया था. फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के बाद अब चार सीटों की मान्यता के लिए भी एनएमसी से आग्रह किया गया है. आने वाले समय में पीजी सीटों का दायरा और बढ़ाने की तैयारी है.
आई विभाग का अपग्रेडेशन जोरों पर
विभाग को मजबूत करने के लिए कई काम किए गए हैं. लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी रेटिना और ग्लूकोमा संबंधी आधुनिक मशीनों को दोबारा चालू कराया गया. आई बैंक का पांच साल से लंबित लाइसेंस नवीनीकृत किया गया. पिछले साल कॉर्निया डोनेशन की शुरुआत हुई. डॉक्टर की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद केराटोप्लास्टी यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू करने की तैयारी है. फेको मशीन की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार करीब दो महीनों में केराटोप्लास्टी और फेको सर्जरी की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है.
मरीजों को मिलेगा सीधा फायदा
सामान्य मोतियाबिंद की सर्जरी सरकारी अस्पताल में पहले से उपलब्ध है. फेको एमल्सीफिकेशन और केराटोप्लास्टी शुरू होने से मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख कम करना पड़ सकता है. नेत्र विभाग के एचओडी डॉ. धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक निजी क्षेत्र में इन इलाजों पर हजारों रुपये खर्च होते हैं. सरकारी संस्थान में पात्र मरीजों को यह सुविधा काफी कम खर्च या निर्धारित व्यवस्था के तहत मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि एनएमसी टीम से चार सीटें बढ़ाने की मांग की गई और जवाब सकारात्मक रहा.
आगे की राह पर निगाहें
कुल मिलाकर एसएनएमएमसीएच में सिर्फ पीजी सीट बढ़ाने की कवायद नहीं, बल्कि विभागों को संसाधनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिहाज से मजबूत करने की प्रक्रिया भी चल रही है. फिलहाल निगाहें एनएमसी की रिपोर्ट पर हैं. आई विभाग के बाद दूसरे विभागों का निरीक्षण कब होगा और पीजी सीटों में कितना इजाफा होगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा.
ये भी पढ़ें:
धनबाद SNMMCH में आधे घंटे तक पावर कट, ICU में भर्ती मरीज की मौत, परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर उठाए सवाल
495 करोड़ से SNMMCH का होगा कायाकल्प, 100 से 250 होगी MBBS सीटें, 200 PG सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य