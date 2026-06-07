धनबाद SNMMCH को फायर सेफ्टी एनओसी नहीं, अग्निशमन यंत्र भी हो चुके हैं एक्सपायर, भगवान भरोसे मरीजों की जान
धनबाद एसएनएमएमसीएच में मरीज भगवान भरोसे हैं. अस्पताल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है.
Published : June 7, 2026 at 5:14 PM IST
धनबाद: बिहार के मुजफ्फरपुर अस्पताल में अगलगी की घटना में कई मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी. घटना ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को झकझोर कर रख दिया. हादसे के बाद अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इस क्रम में धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी SNMMCH की तस्वीर भी किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है. यहां अस्पताल में लगे कई अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं. साथ ही अस्पताल के पास अब तक फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं है और आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने की योजना भी फाइलों में अटकी हुई हैं. ऐसे में रोजाना इलाज के लिए पहुंचने वाले हजारों मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.
धनबाद के SNMMCH की स्थिति यह स्थिति काफी गंभीर है. 630 बेड वाले इस अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं. अस्पताल के इमरजेंसी, आईसीयू, एचडीयू, ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल वार्ड जैसे संवेदनशील विभागों में ऐसे मरीज भर्ती रहते हैं जो खुद चलकर बाहर नहीं निकल सकते. ऐसे में यदि आग लगती है तो कुछ मिनटों की देरी भी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है.
अग्निशमन यंत्र एक्सपायर, फायर सेफ्टी एनओसी भी नहीं
सबसे बड़ी चिंता यह है कि अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्र फरवरी या मार्च 2026 में ही एक्सपायर चुके हैं. नियमों के मुताबिक समय-समय पर इनकी जांच और गैस रीफिलिंग होनी चाहिए, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अब तक रीफिलिंग नहीं हो सकी है. अस्पताल में वर्ष 2017 में विभिन्न स्थानों पर 126 अग्निशमन यंत्र लगाए गए थे, लेकिन आज इनमें से कई केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं. अब इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. मामला केवल एक्सपायर अग्निशमन यंत्रों तक सीमित नहीं है. इससे भी बड़ी चिंता यह है कि SNMMCH को आज तक फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं मिल पाया है.
क्या कहते हैं अस्पताल अधीक्षक
इस संबंध में SNMMCH के अधीक्षक डॉ. डीके गिंदौरिया ने कहा कि अस्पताल में आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए डीपीआर तैयार कराने के लिए भवन प्रमंडल और भवन कॉरपोरेशन को पत्र भेजा गया था, लेकिन दोनों एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए. अब अस्पताल प्रबंधन ने सचिवालय को पत्राचार कर डीपीआर तैयार कराने की मांग की है, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके.
प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बेहद कम
यानी जिस अस्पताल में रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही होती है, वहां अत्याधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है. स्थिति और चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरणों को संचालित करने वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या भी बेहद कम है. अगर किसी वार्ड में अचानक आग लगती है तो शुरुआती कुछ मिनटों में ही आग पर काबू पाना सबसे जरूरी होता है, लेकिन पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव में यह चुनौती और बड़ी हो जाती है.
पूर्व में हुई हैं अगलगी की कई बड़ी घटनाएं
धनबाद पहले भी अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं का गवाह रहा है. टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित हाजरा क्लीनिक में आग लगने से डॉक्टर दंपती समेत पांच लोगों की जान चली गई थी. मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना हो चुकी है. शिशु रोग विभाग और स्त्री एवं प्रसूति विभाग में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. हर घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बातें हुईं, लेकिन आज भी सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में फायर सेफ्टी व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो सकी है.
रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं SNMMCH
SNMMCH में भर्ती करीब 600 मरीजों की जान, अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा और रोजाना आने वाले हजारों लोगों का भरोसा ऐसी व्यवस्था पर टिका है, जहां फायर सेफ्टी एनओसी नहीं है, कई अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हैं और आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम अभी भी फाइलों में अटकी हैं. अधीक्षक डीके गिंदौरिया ने बताया कि अग्निशमन यंत्रों की गैस भराई के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. फायर फाइटिंग सिस्टम के डीपीआर के लिए सचिवालय को पत्र भेजा गया है. प्रक्रिया पूरी होते ही आवश्यक कार्य शुरू किया जाएगा.
मुजफ्फरपुर अग्निकांड स्वास्थ्य तंत्र के लिए चेतावनी
मुजफ्फरपुर अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए चेतावनी है. सवाल यह है कि क्या धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इस चेतावनी से सबक लेकर अपनी फायर सेफ्टी व्यवस्था मजबूत करेगा या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही सिस्टम की नींद खुलेगी? क्योंकि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला हर मरीज जिंदगी की उम्मीद लेकर आता है, न कि असुरक्षा के साये में रहने के लिए.
ये भी पढ़ें-
बेसमेंट में फिर जलने लगे मौत के चूल्हे! अग्निकांड जैसी घटनाओं से भी नहीं सुधरे लोग, प्रशासन ने भी बंद की आंखें
बोकारो में लगी भीषण आग, दो लोग गंभीर रूप से झुलसे, घर में रखा था मिट्टी तेल से भरा ड्रम
धनबाद के दो मिठाई दुकानों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह