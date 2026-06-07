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धनबाद SNMMCH को फायर सेफ्टी एनओसी नहीं, अग्निशमन यंत्र भी हो चुके हैं एक्सपायर, भगवान भरोसे मरीजों की जान

धनबाद का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल. ( फोटो-ईटीवी भारत )