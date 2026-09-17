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स्वच्छ हवा की दिशा में धनबाद की बड़ी छलांग, देश में 18वें पायदान पर पहुंचा कोयलांचल

स्वच्छ हवा की दिशा में धनबाद शहर छलांग लगााते हुए 18वें पायदान पर पहुंचा. एक साल में 11 पायदान की सुधार दर्ज की है.

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वायू प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कार्यक्रम (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 8:55 AM IST

4 Min Read
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धनबाद: कोयले की खदानों और भारी वाहनों के बीच प्रदूषण की चुनौती से जूझने वाले धनबाद के लिए स्वच्छ हवा को लेकर अच्छी खबर है. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में धनबाद ने देशभर में 18वां स्थान हासिल किया है. खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में धनबाद ने 11 पायदान की सुधार दर्ज की है. वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले झारखंड के शहरों की श्रेणी में धनबाद ने पहला स्थान हासिल किया है.

जानकारी देते नगर आयुक्त और एसएसपी (ईटीवी भारत)

निगम और पुलिस प्रशासन कार्यक्रम में हुए शामिल

इस उपलब्धि को लेकर धनबाद के न्यू टाउन हॉल में स्वच्छ वायु दिवस-2026 का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, वन विभाग, खनन क्षेत्र और वैज्ञानिक संस्थानों के अधिकारी जुटे. मुख्य फोकस धनबाद की हवा को और साफ करने तथा प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने पर रहा. नगर आयुक्त आशीष गंगवार, एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसडीएम, एसडीओ, डीएफओ सीएसआईआर-सीआईएमएफआर के निदेशक और बीसीसीएल के जीएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

कोयला ढुलाई और खनन क्षेत्रों से उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर और फॉग कैनन की संख्या और कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया गया. कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों और ट्रॉलियों को तिरपाल से पूरी तरह ढकना सुनिश्चित करने की बात कही गई. जिससे कि परिवहन के दौरान कोयले की धूल सड़क और आसपास के इलाकों में न फैले.

प्रदुषण नियंत्रण को लेकर लिए कई फैसले

शहरी क्षेत्र में भी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई फैसले लिए गए. प्रमुख सड़कों की नियमित सफाई मैकेनिकल स्वीपर से कराने, सड़क किनारे मौजूद कच्ची मिट्टी को पक्का करने और बीसीसीएल के ओवरबर्डन डंप पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने की योजना पर चर्चा हुई. शहर के प्रवेश मार्गों और औद्योगिक इलाकों के आसपास हरित पट्टी यानी ग्रीन बफर जोन विकसित करने पर भी जोर दिया गया.

बैठक में प्रदूषण के हॉटस्पॉट चिन्हित कर वहां रीयल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है. साथ ही खुले में कचरा जलाने की समस्या पर भी प्रशासन सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. इसके लिए जुर्माने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर सहमति बनी है, ताकि कचरा जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके.

वार्ड 15 सबसे स्वाच्छ वार्ड में शामिल

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में धनबाद के भूली क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 को सबसे स्वच्छ वार्ड के तौर पर चुना गया है. यहां सफाई और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, भूली मॉडल की प्रभावी व्यवस्थाओं को दूसरे वार्डों में भी लागू करने की कोशिश की जाएगी. नगर आयुक्त ने कहा कि शहर को हरा-भरा बनाने के लिए सड़कों के किनारे पौधारोपण किया जा रहा है. लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी भी की जा रही है और जो पौधे सूख जाते हैं, उनकी जगह नए पौधे लगाए जा रहे हैं.

अधिकारियों ने साफ किया कि स्वच्छ हवा के लक्ष्य को हासिल करने में आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है. ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन, खुले में कचरा जलाने और हरित क्षेत्र बढ़ाने जैसे मुद्दों पर नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि धनबाद की आबोहवा को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं है. नागरिकों को भी अपनी भूमिका समझनी होगी और स्वच्छ वायु अभियान में सक्रिय भागीदारी करनी होगी. सामूहिक प्रयास से ही शहर की हवा को और बेहतर बनाया जा सकता है.

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