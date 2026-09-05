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Special: खुद का सपना अधूरा, अब युवाओं को मंजिल तक पहुंचा रहीं संगीता सोरेन, ग्राउंड को बनाया क्लासरूम

मैदान में आने वाले कई युवा उनसे फिजिकल तैयारी के बारे में मदद मांगने लगे. इन युवाओं में ज्यादातर ऐसे हैं, जिनके परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं. महंगी कोचिंग का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल है. संगीता ने अपने संघर्ष को इन युवाओं की परेशानी से जोड़ा और तय किया कि वह इनसे कोई पैसा नहीं लेंगी. यहीं से शुरू हुई मैदान की इस अनोखी पाठशाला की कहानी. यहां फीस नहीं है, सिर्फ मेहनत है. कोचिंग फीस नहीं है, सिर्फ लक्ष्य है और गुरु दक्षिणा में भी किसी उपहार की जरूरत नहीं. बस नौकरी में सफलता चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के लिए यात्रा, भोजन और कैंप जैसी सुविधाएं सरकारी स्तर पर उपलब्ध होती थीं. लेकिन संगीता का कहना है कि खेल खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर जिस तरह की व्यवस्था और सहयोग की जरूरत होती है, वह उन्हें नहीं मिल पाया. परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वह लंबे समय तक बिना रोजगार के सिर्फ खेल के भरोसे आगे बढ़ती रहतीं. आखिरकार करीब ढाई से तीन साल पहले उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ा. लेकिन मैदान से दूरी बनाना उनके लिए संभव नहीं था. उन्होंने एथलेटिक्स में खुद को आजमाया. 400 मीटर में तैयारी शुरू की. पिछले वर्ष सिल्वर मेडल हासिल किया. और अब नेशनल स्तर पर खेलने की तैयारी कर रही हैं. लेकिन इसी दौरान उनके सामने एक और रास्ता खुला.

संगीता की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी के फुटबॉल छोड़ने की कहानी नहीं है. यह उस संघर्ष की कहानी है, जो एक खिलाड़ी के मैदान से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने और फिर वापस उसी मैदान में लौटने के बीच छिपा है. उन्होंने फुटबॉल में जिला स्तर से शुरुआत की. मेहनत की, लगातार अभ्यास किया और फिर राज्य स्तर से आगे बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचीं. अंडर-18 और अंडर-19 स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व किया. थाईलैंड में एएफसी क्वालीफायर में खेलने का मौका मिला. जिस खिलाड़ी के लिए कभी देश की जर्सी पहनना सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसी खिलाड़ी के सामने बाद में अपने भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो गया.

संगीता कहती है कि मैं 16-17 साल से फुटबॉल खेल रही हूं. जिला से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक खेला है. अंडर-18 और अंडर-19 में भूटान और थाईलैंड में भी खेली हूं. लेकिन इतना खेलने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए सरकार से सपोर्ट नहीं मिला. करीब ढाई-तीन साल पहले फुटबॉल छोड़ना पड़ा. अब एथलेटिक्स में हूं और बच्चों को ट्रेनिंग देती हूं. उनसे कोई फीस नहीं लेती. हमारी गुरु दक्षिणा बस यही है कि बच्चे नौकरी हासिल करें.

करीब ढाई से तीन साल पहले फुटबॉल छोड़ने के बाद उन्होंने एथलेटिक्स का रुख किया. लेकिन मैदान से रिश्ता नहीं तोड़ा. आज वह खुद 400 मीटर की तैयारी कर रही हैं और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दे रही हैं. कई युवाओं ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद नौकरी पाने में सफलता भी हासिल की है. संगीता की नजर में इन बच्चों की सफलता ही उनकी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है.

कभी खुद फुटबॉल के मैदान पर झारखंड और देश का प्रतिनिधित्व कर चुकीं संगीता आज युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी करा रही हैं. जिला स्तर से शुरू हुआ उनका सफर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा. भूटान और थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व किया. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के बाद भी जब आगे के करियर के लिए अपेक्षित सहयोग और रोजगार नहीं मिला, तो उन्हें फुटबॉल से दूरी बनानी पड़ी.

धनबाद: आमतौर पर स्कूलों में शिक्षक अपने शिष्यों को पढ़ाते और उनका भविष्य संवारते नजर आते हैं. लेकिन धनबाद में एक ऐसी भी गुरु हैं, जिनकी पाठशाला कोई स्कूल नहीं, बल्कि शहर का एक मैदान है. यहां ब्लैकबोर्ड नहीं है, किताबें नहीं हैं और न ही किसी तरह की फीस. यहां पढ़ाई होती है दौड़ की, मेहनत की और जिंदगी में आगे बढ़ने की. इस मैदान की गुरु हैं संगीता सोरेन.

संगीता के साथ युवाओ को ट्रेनिंग देने वाले उमेश कुमार यादव कहते हैं कि हम करीब तीन साल से यहां ट्रेनिंग दे रहे हैं. बच्चों से कोई फीस नहीं लेते. 2024 में यहां से करीब आठ लड़कों का एसएससी जीडी में चयन हुआ था. अग्निवीर में करीब दस बच्चों का हुआ और होमगार्ड में लगभग तीस बच्चों का चयन हुआ है. बिहार पुलिस में भी लड़कियों का हुआ है. हमारी गुरु दक्षिणा बस यही है कि बच्चे सफल होकर नौकरी हासिल करें. यानी शिक्षक दिवस पर गुरु दक्षिणा का मतलब यहां थोड़ा अलग है. न फूल चाहिए, न मिठाई और न कोई महंगा तोहफा. इन गुरुओं को चाहिए तो सिर्फ अपने शिष्यों की सफलता. इस मैदान में तैयारी करने वाले युवाओं की जुबान पर भी इस ट्रेनिंग का असर सुनाई देता है.

प्रैक्टिस करते युवा (Etv Bharat)

सोनू शर्मा जिन्होंने दिल्ली पुलिस में क्वालीफाई किया, कहते हैं कि मैंने यहां करीब छह महीने प्रैक्टिस की है. दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर रनिंग क्वालीफाई किया है. यहां आने के बाद रनिंग में काफी सुधार हुआ. संगीता दीदी और उमेश भाई जैसे लोग बहुत कम हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा दे रहे हैं. ये अपने अधूरे सपनों को हम युवाओं की सफलता में खोज रहे हैं.

सोनू की तरह कई युवाओं का कहना है कि यहां सिर्फ दौड़ नहीं कराई जाती, बल्कि दौड़ने का सही तरीका सिखाया जाता है. कब गति बढ़ानी है, कब शरीर को आराम देना है. फिजिकल टेस्ट के दौरान किस तरह खुद को नियंत्रित करना है और भर्ती के हिसाब से किस तरह अपनी फिटनेस तैयार करनी है.

प्रैक्टिस करते युवा (Etv Bharat)

अग्निवार की तैयारी में जुटे मुकेश कुमार कहते हैं कि मैं करीब छह महीने से यहां प्रैक्टिस कर रहा हूं. पहले रनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. यहां आने के बाद रनिंग का सही तरीका पता चला. काफी इंप्रूवमेंट हुआ है. अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूं.

किसी के लिए यह मैदान अग्निवीर बनने की तैयारी का केंद्र है. तो किसी के लिए पुलिस की नौकरी की उम्मीद. सूरज करीब एक साल से यहां तैयारी कर रहे हैं. उनका भी कहना है कि यहां पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क मिलती है. रनिंग और एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कराई जाती है. ट्रेनर काफी मेहनत कराते हैं. सबसे अच्छी बात है कि यहां कोई फीस नहीं ली जाती. आईआरबी ग्रुप डी की रनिंग क्वालीफाई कर चुके हैं. अगर झारखंड के दूसरे जिलों में भी ऐसे ट्रेनर और ऐसे प्लेटफॉर्म मिलें तो युवाओं को बहुत फायदा होगा.

प्रैक्टिस करते युवा (Etv Bharat)

सरकार को खिलाड़ियों पर ध्यान देने की जरूरत

इस मैदान की सफलता का एक और चेहरा हैं - कल्पना कुमारी. होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया में फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर चुकीं कल्पना करीब एक साल तक यहां तैयारी करती रहीं. उनके लिए संगीता सिर्फ ट्रेनर नहीं हैं. वह एक ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने खुद संघर्ष करके युवाओं को रास्ता दिखाया है. कल्पना ने कहा कि मैंने करीब एक साल लगातार यहां तैयारी की और होमगार्ड में क्वालीफाई किया. संगीता दीदी जिस तरह से ट्रेनिंग कराती हैं, अगर कोई मन लगाकर और ध्यान से प्रैक्टिस करे तो सफल हो सकता है. सरकार को ऐसे खिलाड़ियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेला है.

मुमताज अंसारी कारा विभाग की कक्षपाल तैयारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि सही तरीके से फिजिकल तैयारी करने पर सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है. मुमताज ने कहा कि मैं संगीता दीदी को करीब दस साल से जानता हूं. पहले उन्हें फुटबॉल खेलते हुए देखा और अब युवाओं को ट्रेनिंग कराते हुए देख रहा हूं. उन्होंने काफी संघर्ष किया है. सरकार की तरफ से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला. सरकार को इनका सहयोग करना चाहिए, तभी ये खुद भी आगे बढ़ेंगी और झारखंड के युवाओं को भी आगे ले जाएंगी.

प्रैक्टिस करते युवा (Etv Bharat)

देश का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों के लिए रोजगार की मांग

युवाओं की ये बातें सिर्फ एक ट्रेनर की तारीफ नहीं हैं. इनमें उस खिलाड़ी के लिए सम्मान भी है, जिसने खुद के लिए रास्ता मुश्किल होने के बावजूद दूसरों के लिए रास्ता आसान बनाने का फैसला किया. सवाल यही है कि आखिर संगीता को सरकार से शिकायत क्यों है? संगीता का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों की पहचान और उनके भविष्य को लेकर सरकार को आगे आना चाहिए. झारखंड से बहुत कम खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाते हैं. ऐसे में जो खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्हें खेल के बाद रोजगार और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए.

संगीता के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है. पिता दुरेशर राम और मां उम्रदराज हैं. घर की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उनके भाई संभालते हैं, जो मजदूरी करते हैं. संगीता ने 12वीं तक पढ़ाई की है और आगे भी पढ़ रही हैं. यानी जिस लड़की ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की जर्सी पहनी, उसके परिवार में आज भी आर्थिक संघर्ष मौजूद है. यही संघर्ष शायद उन्हें उन युवाओं की परेशानी समझने की ताकत देता है, जो हर दिन सरकारी नौकरी की उम्मीद में मैदान में आते हैं.

संगीता सोरेन (Etv Bharat)

400 मीटर दोड़ में नेशनल स्तर पर पहुंचना संगीता का लक्ष्य

आज संगीता खुद भी एक लक्ष्य लेकर दौड़ रही हैं. 400 मीटर में नेशनल स्तर पर पहुंचना उनका अगला लक्ष्य है. वह चाहती हैं कि उनका खेल करियर एक बार फिर आगे बढ़े. लेकिन अपने लिए लक्ष्य के साथ-साथ वह इस मैदान और यहां आने वाले युवाओं के लिए भी सपना देखती हैं. वह कहती है मैदान की स्थिति बेहतर हो, युवाओं को अच्छी सुविधा मिले, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिले और आर्थिक कमजोरी किसी युवा के सपने के रास्ते में दीवार न बने.

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