ETV Bharat / state

धनबाद सदर अस्पताल की सुविधाओं के विस्तार की तैयारी, 420 बेड की होगी क्षमता

धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक ( Etv Bharat )

धनबादः सदर अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल तेज करने पर जोर दिया जा रहा है. बुधवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया. इसके साथ ही भविष्य में सदर अस्पताल की क्षमता 135 बेड से बढ़ाकर 420 बेड करने की योजना रखी गई है.

बैठक में धनबाद के मेयर भी शामिल हुए