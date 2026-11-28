ग्रामीण रोजगार देने में पूरे झारखंड में नंबर-1 बना धनबाद, 13 दिन में शुरू कर दीं 2,363 योजनाएं, सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित
‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन’ के तहत धनबाद ने झारखंड में पहला स्थान हासिल किया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 28, 2026 at 6:33 PM IST
धनबाद: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने के मामले में धनबाद जिले ने पूरे झारखंड में पहला स्थान हासिल किया है. ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ के तहत चलाए गए विशेष अभियान में धनबाद ने राज्य के सभी 24 जिलों को पीछे छोड़ दिया है. 15 से 27 नवंबर के बीच जिले में कुल 2,363 योजनाओं पर काम शुरू कराया गया. इस बड़ी उपलब्धि के लिए रांची के खेलगांव में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के उप विकास आयुक्त (DDC) सन्नी राज को सम्मानित किया.
स्थापना दिवस पखवाड़े के विशेष अभियान में रचा इतिहास
झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़े के समापन और राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर धनबाद के नाम यह गौरवशाली उपलब्धि दर्ज हुई है. उपायुक्त (DC) आदित्य रंजन के दिशा-निर्देश पर 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जिले में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत रिकॉर्ड 2,363 योजनाओं को धरातल पर उतारा गया. इसी शानदार प्रदर्शन के आधार पर धनबाद को राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ.
राज्य के औसत से कई गुना बेहतर रहा धनबाद का प्रदर्शन
आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले की कुल 256 ग्राम पंचायतों में से 205 पंचायतों में मनरेगा (MGNREGA) के तहत योजनाओं का संचालन किया गया. इस दौरान धनबाद में प्रति पंचायत औसतन 11.5 योजनाएं शुरू हुईं, जबकि पूरे राज्य का औसत महज 1.8 रहा. यानी योजनाओं के क्रियान्वयन में धनबाद का प्रदर्शन राज्य के औसत से 6 गुना से भी अधिक बेहतर रहा.
तारीखवार देखें कैसे शुरू हुईं 2,363 योजनाएं
13 दिनों तक चले इस विशेष अभियान के दौरान जिले में हर दिन सैकड़ों योजनाओं की शुरुआत का सिलसिला जारी रहा:
- 15 से 21 नवंबर 926 योजनाएं
- 22 नवंबर 525 योजनाएं
- 23 नवंबर 89 योजनाएं
- 24 नवंबर 123 योजनाएं
- 25 नवंबर 188 योजनाएं
- 26 नवंबर 267 योजनाएं
- 27 नवंबर 245 योजनाएं
- कुल योग 2,363 योजनाएं
उपायुक्त आदित्य रंजन ने पूरी टीम को दी बधाई
इस राज्यस्तरीय उपलब्धि पर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने उप विकास आयुक्त सन्नी राज समेत जिले की पूरी प्रशासनिक और पंचायत स्तर की टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार सृजन के साथ-साथ विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में जिले का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा है. योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर लगातार किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि आज धनबाद ने पूरे राज्य में अपनी अग्रणी पहचान बनाई है.
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