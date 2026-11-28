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ग्रामीण रोजगार देने में पूरे झारखंड में नंबर-1 बना धनबाद, 13 दिन में शुरू कर दीं 2,363 योजनाएं, सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित

सीएम से सम्मान लेते उपायुक्त आदित्य रंजन ( IPRD )

धनबाद: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने के मामले में धनबाद जिले ने पूरे झारखंड में पहला स्थान हासिल किया है. ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ के तहत चलाए गए विशेष अभियान में धनबाद ने राज्य के सभी 24 जिलों को पीछे छोड़ दिया है. 15 से 27 नवंबर के बीच जिले में कुल 2,363 योजनाओं पर काम शुरू कराया गया. इस बड़ी उपलब्धि के लिए रांची के खेलगांव में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के उप विकास आयुक्त (DDC) सन्नी राज को सम्मानित किया.

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