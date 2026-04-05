धनबाद रेल मंडल का जलवा बरकरार, कमाई और माल ढुलाई में देश में नंबर वन
धनबाद रेलवे डिवीजन ने एक बार फिर कमाई और माल ढुलाई में पहला स्थान हासिल किया है.
Published : April 5, 2026 at 10:59 AM IST
धनबाद: धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देशभर में पहचान बनाई है. मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि मंडल माल ढुलाई, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निरंतर सुधार की दिशा में काम कर रहा है.
कोयले परिवहन में रेल मंडल ने बनाया नया रिकॉर्ड
धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि माल ढुलाई के क्षेत्र में धनबाद रेल मंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है. इस दौरान मंडल ने 194.73 मिलियन टन कोयले का परिवहन कर नया रिकॉर्ड बनाया. वहीं, बिलासपुर रेल मंडल 194.05 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर रहा.
राजस्व के मामले में भी धनबाद मंडल ने अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी है. इस वित्तीय वर्ष में मंडल ने कुल 23,773.24 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो इसे देश का सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल बनाता है. बिलासपुर मंडल 23,645.34 करोड़ रुपये की आय के साथ दूसरे स्थान पर रहा.
यात्री किराए से भी हुई बेहतर कमाई
यात्री सेवाओं में भी मंडल का प्रदर्शन बेहतर रहा. वर्ष के दौरान 279.25 लाख यात्रियों ने धनबाद मंडल की सेवाओं का लाभ उठाया. यात्री किराए से मंडल को 529.88 करोड़ रुपये की आय हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.88 करोड़ रुपये अधिक है. इसके अलावा, बिना टिकट यात्रा और बिना बुक किए गए सामान के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में भी मंडल को उल्लेखनीय सफलता मिली. कुल 3.64 लाख मामलों की पहचान कर 21.97 करोड़ रुपये की वसूली की गई.
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