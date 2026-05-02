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प्रिंस खान गैंग के मेजर को फिर से पुलिस ने लिया रिमांड पर, कई खुलासा होने की उम्मीद

धनबाद पुलिस गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगी शैफी उर्फ मेजर को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.

Dhanbad Police
शैफी उर्फ मेजर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 3:38 PM IST

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धनबाद: भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में उसके करीबी सहयोगी शैफी उर्फ मेजर को एक बार फिर तीन दिनों की रिमांड पर लिया गया है. पुलिस पूछताछ में लगातार नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे जांच की रफ्तार और तेज हो गई है.

प्रिंस खान गैंग के सक्रिय सदस्य शैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी के बाद धनबाद पुलिस को पहले भी तीन दिन की रिमांड मिली थी. अब शनिवार को कोर्ट से दोबारा तीन दिन की रिमांड स्वीकृत हुई है. इस संबंध में धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम लगातार आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

एसएसपी का बयान (Etv Bharat)

जांच के दौरान पुलिस को गैंग के नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है. अब तक इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, जिनमें जमीन से जुड़े कारोबारी भी शामिल हैं.

पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ प्रभावशाली लोग और मीडिया से जुड़े व्यक्ति भी इस नेटवर्क के संपर्क में थे. ये लोग आर्थिक सहयोग देने के साथ-साथ धमकी भरे वीडियो के प्रसार में भी भूमिका निभा रहे थे.

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