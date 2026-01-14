चाइनीज मांझा पतंग ही नहीं काटती है जिंदगी की डोर भी, भूल से भी न करें इस्तेमाल
धनबाद में खुलेआम चाइनीज मांझा की बिक्री हो रही है. जिसे देखते हुए धनबाद पुलिस ने लोगों से खास अपील की है.
Published : January 14, 2026 at 3:26 PM IST
धनबाद: मकर संक्रांति पर लोग पतंग उड़ाने का खूब लुत्फ उठाते हैं, लेकिन पतंगबाजी में अगर चाइनीज मांझा का उपयोग करते हैं तो यह मानव और पशु पक्षियों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. देशभर में हर साल ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं. चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी बाजारों में यह धड़ल्ले से बिकता है. यही नहीं पतंगबाजी का शौक रखने वालों के लिए यह पहली पसंद है, क्योंकि उन्हें दूसरों के पतंग की डोर काटनी होती है. लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि इससे कभी-कभी किसी की जिंदगी की डोर भी कट जाती है.
चाइनीज मांझा पर रोक फिर खुलेआम हो रही बिक्री
झरिया बाजार, हीरापुर हटिया, पुराना बाजार, केंदुआ बाजार जैसे कई इलाके हैं, जहां चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है. युवा वर्ग की यह पहली पसंद है. युवाओं का कहना है कि दूसरे लोग चाइनीज मांझा का उपयोग करते हैं. इसलिए हमें भी करना पड़ता है. चाइनीज मांझा काफी सस्ता भी है. युवा मानते हैं कि यह बेहद ही खतरनाक है. कई बार वह खुद भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जबतक यह बजारों में उपलब्ध है, लोग इसे खरीदेंगे ही. पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए इसकी बिक्री पर पाबंदी लगाने की जरूरत है.
वहीं, एनिमल वेलफेयर के सदस्य प्रताप राणा कहते हैं कि मनुष्य के साथ-साथ पशु पक्षियों के लिए चाइनीज मांझा काफी खतरनाक है. पक्षियों के पैर या फिर पंखों में चाइनीज मांझा फंस जाने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है. देश के अलग-अलग हिस्से में चाइनीज मांझा से होने वाले हादसों की खबर मिलती रहती है.
एनजीटी ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई है, इसके बावजूद यह धड़ल्ले से बिकता है. जबकि बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रशासन को चाइनीज मांझा पर रोक लगाने की जरूरत है. पहले से ही चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है.
मकर संक्रांति पर धनबाद पुलिस की सख्त अपील
इधर, मकर संक्रांति के पतंगबाजी को लेकर धनबाद पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मकर संक्रांति को सुरक्षित, संवेदनशील और मानवीय तरीके से मनाएं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझा (चाइनीज धागा) न केवल बेजुबान पक्षियों के लिए जानलेवा है, बल्कि आम लोगों के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है.
पुलिस के अनुसार चाइनीज मांझा की तेज धार के कारण हर वर्ष कई हादसे सामने आते हैं. इस धागे की चपेट में आकर लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं. विशेषकर दो पहिया वाहन चालकों के लिए यह बेहद खतरनाक साबित होता है. गले में चाइनीज धागा फंसने से मौत तक की घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है.
धनबाद पुलिस ने कहा कि मकर संक्रांति जैसे त्योहार पर मनोरंजन के नाम पर किसी की जान जोखिम में नहीं डाली जानी चाहिए. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पतंग उड़ाते समय सुरक्षित और सामान्य सूती धागों का ही उपयोग करें, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो. यदि किसी घायल पक्षी को देखें तो उसकी सहायता करें या नजदीकी पशु चिकित्सालय/वन विभाग को सूचना दें. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है. यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: मकर संक्रांति पर रांची में सजा पतंग का बाजार, धोनी से लेकर सीएम हेमंत सोरेन की पहली पसंद है ये खास दुकान
मकर संक्रांति पर रांची में पतंगबाजी की धूम, नेताओं से लेकर आम लोगों तक हर कोई उड़ा रहा पतंग
रांची में मकर संक्रांति पर दिखी भारत की समृद्ध परंपरा की झलक, अलग-अलग राज्यों से आए लोगों ने मिलकर मनाया त्योहार, लिया पतंगबाजी का आनंद