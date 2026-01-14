ETV Bharat / state

चाइनीज मांझा पतंग ही नहीं काटती है जिंदगी की डोर भी, भूल से भी न करें इस्तेमाल

धनबाद: मकर संक्रांति पर लोग पतंग उड़ाने का खूब लुत्फ उठाते हैं, लेकिन पतंगबाजी में अगर चाइनीज मांझा का उपयोग करते हैं तो यह मानव और पशु पक्षियों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. देशभर में हर साल ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं. चाइनीज मांझा के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी बाजारों में यह धड़ल्ले से बिकता है. यही नहीं पतंगबाजी का शौक रखने वालों के लिए यह पहली पसंद है, क्योंकि उन्हें दूसरों के पतंग की डोर काटनी होती है. लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि इससे कभी-कभी किसी की जिंदगी की डोर भी कट जाती है.

चाइनीज मांझा पर रोक फिर खुलेआम हो रही बिक्री

झरिया बाजार, हीरापुर हटिया, पुराना बाजार, केंदुआ बाजार जैसे कई इलाके हैं, जहां चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है. युवा वर्ग की यह पहली पसंद है. युवाओं का कहना है कि दूसरे लोग चाइनीज मांझा का उपयोग करते हैं. इसलिए हमें भी करना पड़ता है. चाइनीज मांझा काफी सस्ता भी है. युवा मानते हैं कि यह बेहद ही खतरनाक है. कई बार वह खुद भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जबतक यह बजारों में उपलब्ध है, लोग इसे खरीदेंगे ही. पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए इसकी बिक्री पर पाबंदी लगाने की जरूरत है.

जानकारी देते स्थानीय, एनिमल वेलफेयर और बार एसोसिएशन के सचिव (ETV BHARAT)

वहीं, एनिमल वेलफेयर के सदस्य प्रताप राणा कहते हैं कि मनुष्य के साथ-साथ पशु पक्षियों के लिए चाइनीज मांझा काफी खतरनाक है. पक्षियों के पैर या फिर पंखों में चाइनीज मांझा फंस जाने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है. देश के अलग-अलग हिस्से में चाइनीज मांझा से होने वाले हादसों की खबर मिलती रहती है.

एनजीटी ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई है, इसके बावजूद यह धड़ल्ले से बिकता है. जबकि बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रशासन को चाइनीज मांझा पर रोक लगाने की जरूरत है. पहले से ही चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है.