जामताड़ा मॉडल की आहट से धनबाद पुलिस अलर्ट: साइबर अपराध पर सख्ती, बच्चों के लिए साइबर पाठशाला और गांवों में रात्रि चौपाल
धनबाद पुलिस साइबर अपराधियों का नेटवर्क तोड़ने पर काम कर रही है. 17 अगस्त से साइबर अवेयरनेस वीक मनाया जाएगा.
Published : August 16, 2026 at 3:11 PM IST
धनबाद: जामताड़ा की तरह धनबाद का नाम भी साइबर अपराध के लिए देशभर में चर्चा में रहा है, लेकिन धनबाद पुलिस अब साफ कर चुकी है कि साइबर अपराधियों को जिले में पैर पसारने नहीं दिया जाएगा. ग्रामीण इलाकों में साइबर अपराध से जुड़े मामलों और दूसरे लोगों के नाम पर जारी सिम के इस्तेमाल की शिकायतों के बाद पुलिस ने अपनी रणनीति और तेज कर दी है. 17 अगस्त यानी सोमवार से धनबाद में शुरू होने जा रहा है साइबर अवेयरनेस वीक. पूरे एक सप्ताह तक जिले में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलेगा. गांव से लेकर स्कूल और कस्बों तक पुलिस लोगों को साइबर ठगी के नए तरीकों से बचने के उपाय बताएगी.
धनबाद में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस अब सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती. पुलिस का फोकस अब अपराध होने से पहले लोगों को जागरूक करने पर है. खासकर ग्रामीण इलाकों में सामने आए मामलों ने पुलिस को सतर्क किया है.
ग्रामीणों के नाम पर सिम और बैंक खातों का गलत इस्तेमाल
हाल के दिनों में कुछ ग्रामीणों के नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर अपराध में किए जाने की शिकायत सामने आई है. नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी ऐसे सिम नंबरों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की बात सामने आई है. इससे साफ है कि साइबर अपराधी अब लोगों की पहचान और उनके मोबाइल कनेक्शन का भी गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की मानें तो कई बार लोग लालच, अनजानेपन या थोड़े से आर्थिक फायदे के लिए अपना सिम, बैंक खाता या बैंकिंग से जुड़ी जानकारी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने दे देते हैं. लेकिन बाद में यही चीज उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है.
अगर किसी व्यक्ति के नाम पर जारी सिम का इस्तेमाल साइबर अपराध में होता है, तो जांच की दिशा उस सिम के वास्तविक धारक तक भी पहुंच सकती है. इसी तरह बैंक खाते का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा साइबर ठगी की रकम के लेन-देन के लिए किया गया तो खाता धारक भी पुलिस जांच के दायरे में आ सकता है.
17 अगस्त से साइबर अवेयरनेस वीक, गांव, स्कूल और रात्रि चौपाल
इसी खतरे को देखते हुए धनबाद पुलिस ने अब जागरूकता को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है. 17 अगस्त से शुरू होने वाले साइबर अवेयरनेस वीक के दौरान जिले में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस अभियान का दायरा सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा. गांव, कस्बे, वार्ड और स्कूलों तक पुलिस की टीम पहुंचेगी. लोगों को समझाया जाएगा कि साइबर ठगी किस तरह से की जाती है, ठग लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते हैं और थोड़ी सी सावधानी बरतकर इन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है.
स्कूलों में चलाया जाएगा अभियान
इस अभियान की एक खास कड़ी स्कूलों को बनाया गया है. पुलिस स्कूली बच्चों के बीच भी साइबर जागरूकता अभियान चलाएगी. बच्चों को ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, संदिग्ध कॉल, ओटीपी और बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रति सावधान किया जाएगा. पुलिस का मानना है कि बच्चे सिर्फ खुद जागरूक नहीं होंगे, बल्कि अपने परिवार के लिए भी साइबर सुरक्षा के संदेशवाहक बन सकते हैं. स्कूल में मिली जानकारी बच्चे अपने माता-पिता, दादा-दादी और परिवार के दूसरे सदस्यों तक पहुंचाएंगे. इस तरह एक छात्र के जरिए पूरा परिवार साइबर अपराध से बचाव के तरीके जान सकेगा.
जिले के सरकारी स्कूलों में भी साइबर जागरूकता को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की तैयारी है. प्रत्येक दिन एक घंटे ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने की योजना है. यानी स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. क्योंकि आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सुरक्षित इस्तेमाल करना.
साइबर अपराध से जुड़े किताबों का विमोचन
साइबर अवेयरनेस वीक के दौरान धनबाद पुलिस एक किताब भी लोगों के बीच लेकर आ रही है. साइबर अपराध से जुड़ी इस किताब को धनबाद पुलिस ने तैयार कराया है. अभियान के दौरान इसका विमोचन किया जाएगा. इस किताब के जरिए साइबर अपराध से बचाव और सावधानियों से जुड़ी जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी.
पुलिस की पहुंच गांव के उन इलाकों तक भी होगी, जहां दिन के समय लोगों को एक जगह जुटाना मुश्किल होता है. इसके लिए कई गांवों में रात्रि चौपाल लगाने की तैयारी है. रात में ग्रामीणों को एक जगह बैठाकर पुलिस साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देगी. ग्रामीणों को बताया जाएगा कि अनजान नंबर से आने वाली कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी, बैंकिंग फ्रॉड और दूसरे डिजिटल अपराधों से किस तरह बचना है.
इस अभियान में एनजीओ को भी शामिल किया गया है. एनजीओ की टीम गांवों और कस्बों में जाकर लोगों के बीच साइबर जागरूकता फैलाएगी. यानी पुलिस के साथ सामाजिक संगठनों की भागीदारी के जरिए अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी. पुलिस का उद्देश्य साफ है लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनने से पहले ही सतर्क कर दिया जाए.
कार्रवाई भी जारी, बलियापुर और निरसा में मामले
धनबाद पुलिस की कार्रवाई सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है. साइबर अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. जिले के बलियापुर और निरसा अनुमंडल क्षेत्र में साइबर अपराध से जुड़े मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. इन मामलों के सामने आने के बाद पुलिस अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि साइबर अपराध का नेटवर्क धनबाद की जमीन पर मजबूत न हो सके.
एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ कहा है कि धनबाद में साइबर क्रिमिनल्स को पनपने नहीं दिया जाएगा. उनका कहना है कि जामताड़ा में साइबर अपराध का जो एपिसोड सामने आया, उसे धनबाद में नहीं होने दिया जाएगा. पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
दरअसल, साइबर अपराध का सबसे बड़ा हथियार अपराधियों की तकनीक नहीं, बल्कि लोगों की छोटी सी लापरवाही होती है. एक ओटीपी साझा करना, अनजान लिंक पर क्लिक करना, किसी को बैंक खाते या सिम का इस्तेमाल करने देना या लालच में आकर किसी के कहने पर डिजिटल लेन-देन करना भारी पड़ सकता है. इसीलिए धनबाद पुलिस अब कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता को हथियार बनाने जा रही है.
17 अगस्त से शुरू होने वाला साइबर अवेयरनेस वीक इसी रणनीति का हिस्सा है. पुलिस की कोशिश है कि एक सप्ताह के इस अभियान के जरिए सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, बल्कि जिले के ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचे.
धनबाद में साइबर अपराध का बढ़ता नेटवर्क, दो मामलों ने बढ़ाई पुलिस की चिंता
ग्रामीणों के नाम पर सिम और बैंक खाते
जामताड़ा में साइबर अपराध का जो नेटवर्क कभी देशभर में चर्चा का विषय बना था, अब उसी तरह की गतिविधियों की आहट धनबाद के ग्रामीण इलाकों में भी सुनाई देने लगी है. हाल के दिनों में सामने आए दो मामलों ने धनबाद पुलिस को खास तौर पर सतर्क कर दिया है. दोनों मामलों में तरीका अलग-अलग जरूर था, लेकिन एक बात कॉमन थी सिम कार्ड, बैंक खाते और आम लोगों की पहचान का इस्तेमाल साइबर अपराध के लिए.
एक मामले में फर्जी और संदिग्ध सिम के जरिए UCO बैंक के ग्राहकों को KYC अपडेट और खाता बंद होने का डर दिखाकर OTP हासिल किया गया और खाते से रकम उड़ाई गई. वहीं दूसरे मामले में ग्रामीण और गरीब लोगों के नाम पर बड़ी संख्या में सिम और बैंक खाते तैयार कर उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का नेटवर्क सामने आया.
केस स्टडी-1: 64 संदिग्ध सिम, 27 के खिलाफ साइबर ठगी की शिकायत
पहला मामला चिरकुंडा थाना क्षेत्र का है. दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि एक पीओएस दुकान से जनवरी से मई 2026 के बीच कुल 64 संदिग्ध सिम जारी किए गए थे. इनमें से 27 सिम ऐसे पाए गए, जिनके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP पर साइबर ठगी से जुड़ी शिकायत दर्ज थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और निरसा एसडीपीओ के नेतृत्व में छापामारी टीम गठित की गई.
जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को सिम जारी कराने और उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचाने वाले नेटवर्क की जानकारी मिली. पुलिस के अनुसार, आयुष सिंह अपने आईडी का इस्तेमाल कर सिम कार्ड हासिल करता था और फिर उन्हें साइबर ठगी करने वाले गिरोह को ऊंची कीमत पर बेच देता था.
पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेम रविदास, बिनोद रविदास, गुलाब रविदास और आयुष सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि मोहन रविदास को विधि विरुद्ध बालक के रूप में निरुद्ध किया गया. पुलिस ने प्रेम रविदास को गिरोह का मुख्य सरगना बताया है.
जांच में साइबर ठगी का तरीका भी सामने आया. आरोपी UCO बैंक के ग्राहकों को फोन करते थे. कभी KYC अपडेट कराने के नाम पर तो कभी बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर ग्राहकों को विश्वास में लिया जाता था. इसके बाद उनके मोबाइल पर आने वाला OTP हासिल किया जाता था. OTP मिलते ही बैंक खाते से रकम निकालकर वॉलेट में ट्रांसफर की जाती और बाद में रकम को गिरोह के सदस्यों के बीच बांट लिया जाता था.
इस मामले में पुलिस ने मोबाइल फोन, अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड और UCO बैंक के ग्राहकों से संबंधित मोबाइल नंबर और खाता नंबर वाला डाटा भी बरामद किया. पूछताछ में आरोपियों ने नौ अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी दी है, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. यानी यह सिर्फ कुछ लोगों की ठगी का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क की तरफ इशारा करता है.
केस स्टडी-2 : गरीब ग्रामीणों के नाम पर 166 सिम, 57 NCRP में दर्ज
दूसरा मामला इससे भी ज्यादा गंभीर तस्वीर सामने लाता है. यहां कथित तौर पर गांव के गरीब और भोले-भाले लोगों को थोड़े पैसों का लालच देकर उनके नाम पर सिम कार्ड और बैंक खाते खुलवाए जाते थे. पुलिस की जांच में 166 सिम कार्ड का पता चला. इनमें से 57 सिम ऐसे मिले, जो NCRP पोर्टल पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में दर्ज थे.
पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों को पहले कुछ पैसे का लालच देकर उनके नाम पर सिम कार्ड खरीदे जाते थे. इसके बाद अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाकर उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का आरोप है. यानी ग्रामीणों को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके नाम पर लिया गया सिम कार्ड या खोला गया बैंक खाता आगे चलकर साइबर ठगी के नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है.
जांच में चिरंजीत कुमार को इस नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया गया है. वहीं पुलिस के अनुसार मधुसूदन बाउरी और गोविंद बाउरी ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर सिम और बैंक खाते उपलब्ध कराने के काम में शामिल थे. पुलिस की जांच में इन सिम से जुड़े अलग-अलग मामलों में 60 लाख रुपये से अधिक की ठगी की शिकायत सामने आने की बात कही गई है. यानी यहां भी साइबर ठगों तक पहुंचने से पहले एक पूरा सप्लाई चैन तैयार किया गया था. ग्रामीणों से सिम और खाते लिए गए और फिर उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचाया गया.
दोनों केस स्टडी में क्या है कॉमन?
इन दोनों मामलों को जोड़कर देखें तो साइबर अपराध का एक अहम पहलू सामने आता है. साइबर ठगी करने वाले अपराधियों को सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत नहीं होती. उन्हें ऐसे सिम कार्ड और बैंक खाते भी चाहिए होते हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम के लेन-देन और अपराध को अंजाम देने में किया जा सके. और यहीं आम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. कई बार थोड़े से पैसे के लालच में लोग अपने नाम पर सिम निकलवा देते हैं, बैंक खाता खुलवा देते हैं या अपनी बैंकिंग सुविधा किसी दूसरे को इस्तेमाल करने देते हैं. उन्हें लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया है, लेकिन वही चीज साइबर अपराध की बड़ी कड़ी बन सकती है.
पुलिस के लिए क्यों बढ़ी चिंता?
धनबाद पुलिस के सामने आए दोनों मामले इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें साइबर अपराध का कनेक्शन ग्रामीण इलाकों से सामने आया है. एक तरफ चिरकुंडा में संदिग्ध सिम की बड़ी संख्या सामने आई, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों के नाम पर सिम और बैंक खाते उपलब्ध कराने का नेटवर्क सामने आया.
बलियापुर और निरसा अनुमंडल क्षेत्र से भी साइबर अपराध से जुड़े मामले सामने आने के बाद पुलिस अब इसे सिर्फ अलग-अलग घटनाओं के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि पूरे जिले में संभावित नेटवर्क की पड़ताल कर रही है.
धनबाद में सामने आए ये दोनों मामले सिर्फ साइबर ठगी की दो घटनाएं नहीं हैं. ये इस बात की चेतावनी हैं कि साइबर अपराधी अब लोगों तक पहुंचने के लिए उनके मोबाइल नंबर, सिम कार्ड, बैंक खाते और पहचान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए पुलिस की अपील भी बेहद अहम है—किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने नाम से सिम कार्ड न खरीदें, बैंक खाता किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए न दें और अपने मोबाइल या बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें.
क्योंकि साइबर अपराध में अपराधी पर्दे के पीछे हो सकता है, लेकिन जिस सिम या खाते का इस्तेमाल हुआ है, जांच की पहली कड़ी उसी व्यक्ति तक पहुंच सकती है जिसके नाम पर वह दर्ज है. धनबाद पुलिस का लक्ष्य अब साफ है जामताड़ा जैसा साइबर अपराध का मॉडल धनबाद में जड़ न पकड़ सके. कार्रवाई के साथ जागरूकता के जरिए अपराधियों के नेटवर्क को शुरुआती स्तर पर ही रोकना.
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