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जामताड़ा मॉडल की आहट से धनबाद पुलिस अलर्ट: साइबर अपराध पर सख्ती, बच्चों के लिए साइबर पाठशाला और गांवों में रात्रि चौपाल

धनबाद पुलिस की गिरफ्त में साइबर क्रिमिनल ( ETV Bharat )

धनबाद: जामताड़ा की तरह धनबाद का नाम भी साइबर अपराध के लिए देशभर में चर्चा में रहा है, लेकिन धनबाद पुलिस अब साफ कर चुकी है कि साइबर अपराधियों को जिले में पैर पसारने नहीं दिया जाएगा. ग्रामीण इलाकों में साइबर अपराध से जुड़े मामलों और दूसरे लोगों के नाम पर जारी सिम के इस्तेमाल की शिकायतों के बाद पुलिस ने अपनी रणनीति और तेज कर दी है. 17 अगस्त यानी सोमवार से धनबाद में शुरू होने जा रहा है साइबर अवेयरनेस वीक. पूरे एक सप्ताह तक जिले में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलेगा. गांव से लेकर स्कूल और कस्बों तक पुलिस लोगों को साइबर ठगी के नए तरीकों से बचने के उपाय बताएगी. धनबाद में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस अब सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती. पुलिस का फोकस अब अपराध होने से पहले लोगों को जागरूक करने पर है. खासकर ग्रामीण इलाकों में सामने आए मामलों ने पुलिस को सतर्क किया है. धनबाद एसएसपी का बयान (ETV Bharat) ग्रामीणों के नाम पर सिम और बैंक खातों का गलत इस्तेमाल हाल के दिनों में कुछ ग्रामीणों के नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर अपराध में किए जाने की शिकायत सामने आई है. नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी ऐसे सिम नंबरों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की बात सामने आई है. इससे साफ है कि साइबर अपराधी अब लोगों की पहचान और उनके मोबाइल कनेक्शन का भी गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की मानें तो कई बार लोग लालच, अनजानेपन या थोड़े से आर्थिक फायदे के लिए अपना सिम, बैंक खाता या बैंकिंग से जुड़ी जानकारी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने दे देते हैं. लेकिन बाद में यही चीज उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. अगर किसी व्यक्ति के नाम पर जारी सिम का इस्तेमाल साइबर अपराध में होता है, तो जांच की दिशा उस सिम के वास्तविक धारक तक भी पहुंच सकती है. इसी तरह बैंक खाते का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा साइबर ठगी की रकम के लेन-देन के लिए किया गया तो खाता धारक भी पुलिस जांच के दायरे में आ सकता है. 17 अगस्त से साइबर अवेयरनेस वीक, गांव, स्कूल और रात्रि चौपाल इसी खतरे को देखते हुए धनबाद पुलिस ने अब जागरूकता को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है. 17 अगस्त से शुरू होने वाले साइबर अवेयरनेस वीक के दौरान जिले में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस अभियान का दायरा सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा. गांव, कस्बे, वार्ड और स्कूलों तक पुलिस की टीम पहुंचेगी. लोगों को समझाया जाएगा कि साइबर ठगी किस तरह से की जाती है, ठग लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते हैं और थोड़ी सी सावधानी बरतकर इन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है. स्कूलों में चलाया जाएगा अभियान इस अभियान की एक खास कड़ी स्कूलों को बनाया गया है. पुलिस स्कूली बच्चों के बीच भी साइबर जागरूकता अभियान चलाएगी. बच्चों को ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, संदिग्ध कॉल, ओटीपी और बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रति सावधान किया जाएगा. पुलिस का मानना है कि बच्चे सिर्फ खुद जागरूक नहीं होंगे, बल्कि अपने परिवार के लिए भी साइबर सुरक्षा के संदेशवाहक बन सकते हैं. स्कूल में मिली जानकारी बच्चे अपने माता-पिता, दादा-दादी और परिवार के दूसरे सदस्यों तक पहुंचाएंगे. इस तरह एक छात्र के जरिए पूरा परिवार साइबर अपराध से बचाव के तरीके जान सकेगा. जिले के सरकारी स्कूलों में भी साइबर जागरूकता को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की तैयारी है. प्रत्येक दिन एक घंटे ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने की योजना है. यानी स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. क्योंकि आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सुरक्षित इस्तेमाल करना. साइबर अपराध से जुड़े किताबों का विमोचन साइबर अवेयरनेस वीक के दौरान धनबाद पुलिस एक किताब भी लोगों के बीच लेकर आ रही है. साइबर अपराध से जुड़ी इस किताब को धनबाद पुलिस ने तैयार कराया है. अभियान के दौरान इसका विमोचन किया जाएगा. इस किताब के जरिए साइबर अपराध से बचाव और सावधानियों से जुड़ी जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी. पुलिस की पहुंच गांव के उन इलाकों तक भी होगी, जहां दिन के समय लोगों को एक जगह जुटाना मुश्किल होता है. इसके लिए कई गांवों में रात्रि चौपाल लगाने की तैयारी है. रात में ग्रामीणों को एक जगह बैठाकर पुलिस साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देगी. ग्रामीणों को बताया जाएगा कि अनजान नंबर से आने वाली कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी, बैंकिंग फ्रॉड और दूसरे डिजिटल अपराधों से किस तरह बचना है. इस अभियान में एनजीओ को भी शामिल किया गया है. एनजीओ की टीम गांवों और कस्बों में जाकर लोगों के बीच साइबर जागरूकता फैलाएगी. यानी पुलिस के साथ सामाजिक संगठनों की भागीदारी के जरिए अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी. पुलिस का उद्देश्य साफ है लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनने से पहले ही सतर्क कर दिया जाए. कार्रवाई भी जारी, बलियापुर और निरसा में मामले धनबाद पुलिस की कार्रवाई सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है. साइबर अपराध से जुड़े मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. जिले के बलियापुर और निरसा अनुमंडल क्षेत्र में साइबर अपराध से जुड़े मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. इन मामलों के सामने आने के बाद पुलिस अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि साइबर अपराध का नेटवर्क धनबाद की जमीन पर मजबूत न हो सके. एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ कहा है कि धनबाद में साइबर क्रिमिनल्स को पनपने नहीं दिया जाएगा. उनका कहना है कि जामताड़ा में साइबर अपराध का जो एपिसोड सामने आया, उसे धनबाद में नहीं होने दिया जाएगा. पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है. दरअसल, साइबर अपराध का सबसे बड़ा हथियार अपराधियों की तकनीक नहीं, बल्कि लोगों की छोटी सी लापरवाही होती है. एक ओटीपी साझा करना, अनजान लिंक पर क्लिक करना, किसी को बैंक खाते या सिम का इस्तेमाल करने देना या लालच में आकर किसी के कहने पर डिजिटल लेन-देन करना भारी पड़ सकता है. इसीलिए धनबाद पुलिस अब कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता को हथियार बनाने जा रही है. 17 अगस्त से शुरू होने वाला साइबर अवेयरनेस वीक इसी रणनीति का हिस्सा है. पुलिस की कोशिश है कि एक सप्ताह के इस अभियान के जरिए सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, बल्कि जिले के ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचे. धनबाद में साइबर अपराध का बढ़ता नेटवर्क, दो मामलों ने बढ़ाई पुलिस की चिंता ग्रामीणों के नाम पर सिम और बैंक खाते