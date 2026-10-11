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दुर्गा पूजा से पहले एक्शन मोड में धनबाद पुलिस, चप्पे-चप्पे पर होगी निगरानी

धनबाद पुलिस की बैठक ( Etv Bharat )

धनबाद: दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने और जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धनबाद पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पूजा पंडालों से लेकर प्रमुख सड़कों और संवेदनशील इलाकों तक पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. वहीं, साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर कार्रवाई, चोरी और गृहभेदन की घटनाओं पर रोक तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

शनिवार को समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में सितंबर माह की अपराध समीक्षा बैठक हुई. इसमें जिले की कानून-व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं, अनुसंधान की प्रगति, यातायात नियंत्रण और आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों की समीक्षा की गई. बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, डीएसपी, एसडीपीओ और विभिन्न थानों एवं ओपी के प्रभारी मौजूद रहे.