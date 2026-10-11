दुर्गा पूजा से पहले एक्शन मोड में धनबाद पुलिस, चप्पे-चप्पे पर होगी निगरानी
दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद पुलिस की तैयारियां तेज हैं. अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 7:17 AM IST
धनबाद: दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने और जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धनबाद पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पूजा पंडालों से लेकर प्रमुख सड़कों और संवेदनशील इलाकों तक पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. वहीं, साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर कार्रवाई, चोरी और गृहभेदन की घटनाओं पर रोक तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.
शनिवार को समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में सितंबर माह की अपराध समीक्षा बैठक हुई. इसमें जिले की कानून-व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं, अनुसंधान की प्रगति, यातायात नियंत्रण और आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों की समीक्षा की गई. बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, डीएसपी, एसडीपीओ और विभिन्न थानों एवं ओपी के प्रभारी मौजूद रहे.
दर्ज मामलों से अधिक का निष्पादन, लंबित कांड घटाने पर जोर
अपराध के आंकड़ों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सितंबर में जिले में 411 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी अवधि में 474 मामलों का निष्पादन किया गया. इस तरह दर्ज मामलों की तुलना में अधिक कांडों का निष्पादन होने से लंबित मामलों की संख्या घटकर 1634 रह गई है.
एसएसपी प्रभात कुमार ने दिसंबर तक लंबित मामलों की संख्या 1500 से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया. उन्होंने थाना प्रभारियों और अनुसंधानकर्ताओं को लंबित कांडों की नियमित समीक्षा करने, जांच में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामलों का समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया. गंभीर आपराधिक मामलों में अनावश्यक देरी नहीं करने तथा निर्धारित समय पर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल करने पर भी जोर दिया गया.
यातायात नियम तोड़ने वालों से वसूला गया 68.35 लाख रुपये का चालान
सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर हुई समीक्षा में बताया गया कि सितंबर माह में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 68 लाख 35 हजार रुपये का चालान किया गया. एसएसपी ने यातायात पुलिस को प्रमुख चौक-चौराहों, व्यस्त सड़कों और दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया. यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच अभियान चलाने और सड़कों पर अनावश्यक जाम की स्थिति रोकने को कहा गया, ताकि आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो.
चोरी और गृहभेदन रोकने के लिए रात में बढ़ेगी गश्ती
जिले में चोरी और घरों में सेंधमारी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रात्रि गश्ती को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है. आवासीय क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को गश्ती दलों की सक्रियता सुनिश्चित करने और अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की नियमित निगरानी करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि चोरी और गृहभेदन जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी रहनी चाहिए.
साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी
साइबर अपराध पर नियंत्रण को लेकर एसएसपी ने कहा कि धनबाद पुलिस इस तरह के अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. जिले में सक्रिय साइबर अपराधियों और उनके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई गई है. चिह्नित हॉटस्पॉट और संगठित नेटवर्क के खिलाफ आने वाले दिनों में व्यापक कार्रवाई की जाएगी.
संबंधित अधिकारियों को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने, साइबर अपराध से जुड़े मामलों की गंभीरता से जांच करने और अपराधियों के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का निर्देश दिया गया. पुलिस का जोर ऑनलाइन ठगी पर अंकुश लगाने और आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर रहेगा.
बैंक, एटीएम और आभूषण दुकानों की होगी सुरक्षा जांच
बैंक, एटीएम और आभूषण दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एसएसपी ने सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया. बैंक परिसरों और एटीएम में सीसीटीवी कैमरों को चालू रखने तथा जरूरत के अनुसार सुरक्षा गार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
पुलिस अधिकारियों को बैंक प्रबंधन और प्रतिष्ठान संचालकों के साथ समन्वय कर सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर कराने को कहा गया. संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्ती और निगरानी बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया, ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को समय रहते रोका जा सके.
आईटी और पॉक्सो के लंबित मामलों की भी समीक्षा
बैठक में आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज लंबित मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई. एसएसपी ने संबंधित अनुसंधानकर्ताओं को जांच में तेजी लाने, साक्ष्यों का समय पर संकलन करने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने इन मामलों में संवेदनशीलता बरतने और अनावश्यक देरी से बचने पर विशेष जोर दिया.
दुर्गा पूजा में अतिरिक्त बल की तैनाती, छुट्टियां रद्द
आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस व्यापक सुरक्षा योजना तैयार कर रही है. पूजा पंडालों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित पुलिस बल के अलावा होमगार्ड, चौकीदार और अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी.
त्योहार के दौरान पर्याप्त पुलिसकर्मी उपलब्ध रहें, इसके लिए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं. एसएसपी ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और विधि-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया.
प्रमुख मार्गों पर बदलेगा यातायात, लागू होगी वन-वे व्यवस्था
दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर यातायात नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की जाएगी. जरूरत के अनुसार मार्ग परिवर्तन, नो-एंट्री और वन-वे व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि पूजा पंडालों के आसपास वाहनों का दबाव कम रहे और जाम की स्थिति से बचा जा सके.
एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को यातायात योजना प्रभावी ढंग से लागू करने और आम लोगों को मार्ग परिवर्तन की जानकारी समय पर देने का निर्देश दिया. परिवर्तित मार्गों पर सड़क की मरम्मत और जरूरी सुधार के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करने के साथ रात के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी भी की जा रही है.
पूजा पंडालों से दिया जाएगा साइबर सुरक्षा और नशामुक्ति का संदेश
दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए सभी पूजा पंडालों में साइबर सुरक्षा और नशामुक्ति से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. पूजा समितियों को इन विषयों से जुड़े बैनर और फ्लैग लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
इस पहल के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के उपायों, साइबर अपराध के प्रति सतर्कता और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी.
एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन और दुर्गा पूजा की सुरक्षा तैयारियों में पूरी गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहार के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता होगी.
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