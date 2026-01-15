ETV Bharat / state

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला राज, धनबाद में रेलकर्मी को अपनों ने ही सुला दी थी मौत की नींद, तीन गिरफ्तार

धनबाद: 5 जनवरी को शहर के पंपू तालाब से रेलकर्मी बीरबल का शव पुलिस ने बरामद किया था. प्रथम दृष्टया यह सुसाइड का मामला प्रतीत हो रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि रेलकर्मी बीरबल ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी. हत्या करने से पहले शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें पिलाया गया था. एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम मृतक रेलकर्मी के परिवार के सदस्यों ने ही दिया था.

जानकारी देते धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

परिवार के सदस्यों ने मिलकर की हत्या

सिटी एसपी ने बताया कि रेलकर्मी बीरबल की हत्या के मामले में उनके पुत्र रोहित कुमार, छोटी बेटी ऋतु कुमारी और उसके प्रेमी फरदीन खान को गिरफ्तार किया गया है. एसपी के अनुसार तीनों ने मिलकर रेलकर्मी की हत्या की योजना बनाई थी. घरेलू विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. उन्होंने बताया कि मृतक की बड़ी बेटी आरती कुमारी के आवेदन पर धनबाद थाना में यूडी केस दर्ज किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बरामद साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

हत्या के पीछे की वजह आई सामने