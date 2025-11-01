ETV Bharat / state

बंद घर से चार जिंदा बम बरामद, एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

धनबादः पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर चार बम बरामद किये हैं. इस सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि भौंरा ओपी अंतर्गत भौंरा सात नंबर उर्दू स्कूल के बगल में स्थित एक बंद पड़े मकान में बम रखे हुए हैं. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चार जिंदा बम बरामद किए. पुलिस बरामद सभी बमों को निष्क्रिय कर जांच में जुट गई है.

पुलिस आरोपी युवक से कर रही है पूछताछ

पुलिस शक के आधार पर भौरा सात नंबर के रहने वाले मोइनुद्दीन नामक युवक को हिरासत में लेकर कर उससे पूछताछ कर रही है. फिलहाल पुलिस ने बरामद बम को पानी में डालकर निष्क्रिय कर दिया है.

छानबीन में जुटी पुलिस (Etv Bharat)

इधर घटना की सूचना पाकर जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार व भौंरा ओपी प्रभारी सौरभ सुमन मौके पर पहुंचे और हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही छानबीन कर रही है.