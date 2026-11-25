ETV Bharat / state

धनबाद पुलिस के रिकॉर्ड रूम का कायाकल्प, जापानी 5S तकनीक से होगा पुराने दस्तावेजों का रखरखाव

पुलिस के रिकॉर्ड रूम का कायाकल्प ( Etv Bharat )

धनबाद: पुलिस विभाग के पुराने दस्तावेजों और महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने के साथ उनके रखरखाव को आसान बनाने के लिए धनबाद पुलिस ने नई पहल की है. इसी कड़ी में समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय में अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है. बुधवार को बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर इसका उद्घाटन किया.

उद्घाटन समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब समेत कई डीएसपी और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस रिकॉर्ड रूम को जापान की चर्चित 5S प्रबंधन प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया है. इसके जरिए पुलिस विभाग के पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी फाइल को आसानी से और कम समय में ढूंढ़ा जा सके.