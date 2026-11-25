धनबाद पुलिस के रिकॉर्ड रूम का कायाकल्प, जापानी 5S तकनीक से होगा पुराने दस्तावेजों का रखरखाव
धनबाद पुलिस के पुराने दस्तावेजों और महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने और रखरखाव को आसान बनाने के लिए नई पहल की गई. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 25, 2026 at 8:51 PM IST
धनबाद: पुलिस विभाग के पुराने दस्तावेजों और महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने के साथ उनके रखरखाव को आसान बनाने के लिए धनबाद पुलिस ने नई पहल की है. इसी कड़ी में समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय में अत्याधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है. बुधवार को बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर इसका उद्घाटन किया.
उद्घाटन समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब समेत कई डीएसपी और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस रिकॉर्ड रूम को जापान की चर्चित 5S प्रबंधन प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया है. इसके जरिए पुलिस विभाग के पुराने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी फाइल को आसानी से और कम समय में ढूंढ़ा जा सके.
19 रैक में रखे जाएंगे 1.10 लाख दस्तावेज
आधुनिक रिकॉर्ड रूम में कुल 19 रैक बनाए गए हैं, इनमें करीब 1 लाख 10 हजार फाइलों को रखने की क्षमता है. हर फाइल के लिए निर्धारित क्रम, इंडेक्सिंग और पहचान चिह्न की व्यवस्था की गई है, इससे पुराने मामलों से जुड़े दस्तावेजों को खोजने में पुलिसकर्मियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
5 सिद्धांतों पर आधारित है पूरी व्यवस्था
रिकॉर्ड रूम के प्रबंधन में जापानी 5S तकनीक के 5 सिद्धांतों को अपनाया गया है. इसके तहत अनावश्यक सामान और दस्तावेजों को अलग करना, जरूरी अभिलेखों को निर्धारित स्थान पर रखना, नियमित साफ-सफाई करना, रखरखाव के लिए एक समान मानक तय करना और इस व्यवस्था को लगातार बनाए रखना शामिल है. फाइलों की लेबलिंग से लेकर उनके रखरखाव तक के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की गई है.
दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम
रिकॉर्ड रूम में रखे महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है. इसके अलावा फाइलों की देखरेख और रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है.
उद्घाटन के मौके पर आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि इस आधुनिक व्यवस्था से पुलिस विभाग के अभिलेखों का रखरखाव अधिक व्यवस्थित और प्रभावी होगा. पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के साथ जरूरत के समय उन्हें तत्काल उपलब्ध कराना भी आसान होगा. इससे पुलिस के प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और कार्यक्षमता में सुधार होगा. उन्होंने धनबाद पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे राज्य के अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय बताया.
ओपन जिम, बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट का हुआ उद्घाटन
झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के अवसर पर धनबाद मंडल कारा में बंदियों और जेल कर्मियों की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में नई पहल की गई है. बुधवार को कारा परिसर में नवनिर्मित ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और छोटे बच्चों के लिए क्रेच का उद्घाटन किया गया. इन सुविधाओं का उद्देश्य बंदियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके बेहतर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है.
उपायुक्त, धनबाद के सौजन्य से स्थापित इन सुविधाओं का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक, बोकारो रेंज, उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, नगर एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता सह मंडल कारा अधीक्षक की उपस्थिति में किया गया.
बंदियों को बैडमिंटन और वॉलीबॉल समेत उपलब्ध कराई गई म्यूजिक बैंड
इस दौरान बंदियों को बैडमिंटन और वॉलीबॉल के साथ म्यूजिक बैंड, लूडो, कैरम बोर्ड तथा ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं. वहीं, महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए खिलौनों का वितरण किया गया. इस कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने मंडल कारा के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और बंदियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष जताया गया. नई सुविधाओं की शुरुआत से बंदियों और कारा कर्मियों में उत्साह देखा.
झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के अवसर पर धनबाद मंडल कारा में बंदियों और जेल कर्मियों की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में नई पहल की गई है. बुधवार को कारा परिसर में नवनिर्मित ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और छोटे बच्चों के लिए क्रेच का उद्घाटन किया गया. इन सुविधाओं का उद्देश्य बंदियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके बेहतर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है.
इस दौरान बंदियों को बैडमिंटन और वॉलीबॉल के साथ म्यूजिक बैंड, लूडो, कैरम बोर्ड तथा ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध कराई गई. वही, महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए खिलौनों का वितरण किया गया.
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