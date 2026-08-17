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स्कूल से गांव तक साइबर सुरक्षा की पाठशाला, 35 लाख लोगों तक पहुंचेगा जागरूकता संदेश

धनबाद पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया. यह अभियान लोगों को धोखाधड़ी से बचने के तरीके सीखाएगा.

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धनबाद में साइबर सिक्योरिटी कैंपेन शुरू किया गया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 7:34 PM IST

4 Min Read
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धनबाद: बदलते दौर में साइबर अपराध का दायरा लगातार बढ़ रहा है. ठग नए-नए तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं. इसी चुनौती से निपटने और आम लोगों को साइबर ठगी के प्रति सतर्क करने के लिए धनबाद पुलिस ने व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है. सोमवार को पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ हुआ. 17 से 21 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के जरिए जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को साइबर अपराध के नए तरीकों, ठगी से बचाव और शिकायत की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी.

साइबर अपराधों के प्रति सावधान रहने का संदेश

अभियान की शुरुआत के मौके पर धनबाद पुलिस की ओर से तैयार की गई साइबर जागरूकता पुस्तक का विमोचन उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से किया. पुस्तक को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चे और युवा साइबर अपराध को आसानी से समझ सकें. कॉमिक शैली में तैयार सामग्री के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने के खतरे, बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराधों के प्रति सावधान रहने का संदेश दिया गया है.

जानकारी देते एसएसपी प्रभात कुमार और डीसी आदित्य रंजन (Etv Bharat)

विद्यार्थी और शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए

कार्यक्रम में डीएफओ विकास पालीवाल, रेल एसपी धनबाद मोमल राजपुरोहित, सिटी एसपी रित्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, डालसा सचिव मयंक तुषार टोपनो, धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, फेडरेशन ऑफ जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका और सचिव अजय नारायण लाल सहित जिले के डीएसपी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे. विभिन्न स्कूल-कॉलेजों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

एलईडी वाहनों से गांव-गांव पहुंचेगा साइबर सुरक्षा का संदेश

जागरूकता पुस्तक के विमोचन के बाद एलईडी स्क्रीन से सुसज्जित दो प्रचार वाहनों को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जाकर वीडियो संदेशों के जरिए लोगों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताएंगे. इसके साथ ही शहर के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए हैं. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के माध्यम से भी साइबर सुरक्षा से जुड़े संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. अभियान का दायरा सिनेमाघरों तक भी बढ़ाया गया है. आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन पर अगले एक महीने तक फिल्मों के शो के दौरान साइबर अपराध से बचाव से जुड़े वीडियो संदेश दर्शकों को दिखाए जाएंगे.

स्कूलों में लगेगी साइबर सुरक्षा की पाठशाला

कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि साइबर अपराध के मुकाबले में जागरूकता सबसे प्रभावी हथियार है. उन्होंने धनबाद पुलिस की पहल की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों और युवाओं को शुरुआत से ही सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की जानकारी देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि साइबर जागरूकता पुस्तक को जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित कर विद्यार्थियों को साइबर अपराध के तरीकों और उनसे बचाव के उपाय बताए जाएंगे.

35 लाख लोगों तक पहुंचने की तैयारी

वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि अभियान का उद्देश्य धनबाद जिले की करीब 35 लाख आबादी को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना है. पुलिस का प्रयास है कि साइबर ठगी का शिकार होने से पहले ही लोगों को उसके तरीकों और बचाव के उपायों की जानकारी मिल जाए. उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर लोगों को साइबर ठगी के नए तरीकों से अवगत कराया जाएगा.

बच्चों ने लिया जागरूकता फैलाने का संकल्प

कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों ने साइबर अपराध को लेकर अपने विचार साझा किए. बच्चों ने कहा कि वे खुद सतर्क रहने के साथ-साथ अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यों, दोस्तों और आसपास के लोगों को भी साइबर ठगी से बचने के तरीकों के बारे में बताएंगे.

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ-साथ समाज की सामूहिक भागीदारी को जरूरी बताया. लोगों से अपील की गई कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें और संदिग्ध कॉल या मैसेज मिलने पर तुरंत सतर्क हो जाएं.

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