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स्कूल से गांव तक साइबर सुरक्षा की पाठशाला, 35 लाख लोगों तक पहुंचेगा जागरूकता संदेश

धनबाद: बदलते दौर में साइबर अपराध का दायरा लगातार बढ़ रहा है. ठग नए-नए तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं. इसी चुनौती से निपटने और आम लोगों को साइबर ठगी के प्रति सतर्क करने के लिए धनबाद पुलिस ने व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है. सोमवार को पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ हुआ. 17 से 21 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के जरिए जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को साइबर अपराध के नए तरीकों, ठगी से बचाव और शिकायत की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी.

साइबर अपराधों के प्रति सावधान रहने का संदेश

अभियान की शुरुआत के मौके पर धनबाद पुलिस की ओर से तैयार की गई साइबर जागरूकता पुस्तक का विमोचन उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से किया. पुस्तक को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चे और युवा साइबर अपराध को आसानी से समझ सकें. कॉमिक शैली में तैयार सामग्री के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने के खतरे, बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराधों के प्रति सावधान रहने का संदेश दिया गया है.

जानकारी देते एसएसपी प्रभात कुमार और डीसी आदित्य रंजन (Etv Bharat)

विद्यार्थी और शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए

कार्यक्रम में डीएफओ विकास पालीवाल, रेल एसपी धनबाद मोमल राजपुरोहित, सिटी एसपी रित्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, डालसा सचिव मयंक तुषार टोपनो, धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, फेडरेशन ऑफ जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका और सचिव अजय नारायण लाल सहित जिले के डीएसपी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे. विभिन्न स्कूल-कॉलेजों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

एलईडी वाहनों से गांव-गांव पहुंचेगा साइबर सुरक्षा का संदेश

जागरूकता पुस्तक के विमोचन के बाद एलईडी स्क्रीन से सुसज्जित दो प्रचार वाहनों को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जाकर वीडियो संदेशों के जरिए लोगों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताएंगे. इसके साथ ही शहर के प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए हैं. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के माध्यम से भी साइबर सुरक्षा से जुड़े संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. अभियान का दायरा सिनेमाघरों तक भी बढ़ाया गया है. आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन पर अगले एक महीने तक फिल्मों के शो के दौरान साइबर अपराध से बचाव से जुड़े वीडियो संदेश दर्शकों को दिखाए जाएंगे.

स्कूलों में लगेगी साइबर सुरक्षा की पाठशाला