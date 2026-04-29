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अपराधी प्रिंस खान का करीबी मेजर उर्फ सैफी लाया गया धनबाद, रिमांड पर पुलिस कर रही पूछताछ

पुलिस की गिरफ्त में सैफी ( Etv bharat )

धनबाद: पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के करीबी सैफी उर्फ मेजर को तीन दिन के रिमांड पर लिया है और उससे गहन पूछताछ जारी है. पुलिस अब उसके नेटवर्क कनेक्शन को खंगालने में जुटी है.

कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस को मिली रिमांड

सैफी को आसनसोल से पकड़ा गया था, जहां से उसे धनबाद लाया गया. इसके बाद कोर्ट में पेशी के उपरांत पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया. रिमांड के दौरान उससे गैंग के अन्य सदस्यों, ठिकानों और रंगदारी नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है.

सक्रिय गिरोह का लिंक सामने आने की संभावना

पुलिस को उम्मीद है कि सैफी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं. कई सक्रिय गिरोह के लिंक सामने आ सकते हैं. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुबई भागने की उसकी योजना में कौन-कौन लोग शामिल थे.

कारोबारी एवं ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने का काम संभालता था सैफी

गौरतलब है कि सैफी उर्फ मेजर, प्रिंस खान का राइट हैंड माना जाता है और वह कारोबारियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने के नेटवर्क को संभालता था. उसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है. वहीं रिमांड के दौरान मिलने वाली जानकारी से पूरे गिरोह पर शिकंजा कसने की तैयारी है.