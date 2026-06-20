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धनबाद में हेलमेट बूथ: पुलिस की अनोखी पहल, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को करेगा जागरूक

धनबाद में हेलमेट आकार के ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन ( Etv Bharat )

धनबादः सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित गोल बिल्डिंग के समीप शनिवार को हेलमेट की आकृति वाले अत्याधुनिक ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने किया. इस अवसर पर सिटी एसपी ऋतविक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, ट्रैफिक डीएसपी रोहित कुमार साव, डीएसपी विधि-व्यवस्था प्रकाश सोय, डीएसपी सीसीआर प्रदीप कुमार साव सहित विभिन्न थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी, जवान एवं रैपिडो के क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे.

यह अपनी तरह का पहला ट्रैफिक पुलिस बूथ है

रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन के सहयोग से निर्मित यह ट्रैफिक बूथ अपनी अनूठी डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. हेलमेट के आकार में तैयार यह पोस्ट धनबाद पुलिस के अनुसार उत्तर-पूर्व भारत का अपनी तरह का पहला आधुनिक ट्रैफिक पुलिस बूथ है.

जानकारी देते एसएसपी प्रभात कुमार (Etv Bharat)

बूथ को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह हर मौसम में पुलिसकर्मियों के लिए आरामदायक कार्यस्थल उपलब्ध कराए. पूरी संरचना इंसुलेटेड होने के कारण इसमें भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी अंदर का तापमान संतुलित बना रहता है. फायर-प्रूफ सामग्री से निर्मित इस बूथ में अनब्रेकेबल ग्लास लगाया गया है तथा एक साथ चार पुलिसकर्मियों के बैठकर कार्य करने की व्यवस्था की गई है.

यातायात नियमों का पालन करने की अपील

एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि हेलमेट के आकार का यह बूथ केवल एक ट्रैफिक पोस्ट नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा का प्रतीक है. इसका उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करे. उन्होंने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित सफर करने की अपील की.

एसएसपी ने बताया कि फिलहाल गोल बिल्डिंग में इस मॉडल ट्रैफिक बूथ की शुरुआत की गई है. आगामी दिनों में मेमको मोड़ पर भी इसी तर्ज पर हेलमेट आकार का एक और आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट स्थापित किया जाएगा.