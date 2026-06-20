धनबाद में हेलमेट बूथ: पुलिस की अनोखी पहल, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को करेगा जागरूक
SSP ने धनबाद में हेलमेट के आकार के ट्रैफिक पुलिस-बूथ का उद्घाटन किया, इसका मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देना है.
Published : June 20, 2026 at 7:12 PM IST
धनबादः सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित गोल बिल्डिंग के समीप शनिवार को हेलमेट की आकृति वाले अत्याधुनिक ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने किया. इस अवसर पर सिटी एसपी ऋतविक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, ट्रैफिक डीएसपी रोहित कुमार साव, डीएसपी विधि-व्यवस्था प्रकाश सोय, डीएसपी सीसीआर प्रदीप कुमार साव सहित विभिन्न थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी, जवान एवं रैपिडो के क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे.
यह अपनी तरह का पहला ट्रैफिक पुलिस बूथ है
रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन के सहयोग से निर्मित यह ट्रैफिक बूथ अपनी अनूठी डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. हेलमेट के आकार में तैयार यह पोस्ट धनबाद पुलिस के अनुसार उत्तर-पूर्व भारत का अपनी तरह का पहला आधुनिक ट्रैफिक पुलिस बूथ है.
बूथ को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह हर मौसम में पुलिसकर्मियों के लिए आरामदायक कार्यस्थल उपलब्ध कराए. पूरी संरचना इंसुलेटेड होने के कारण इसमें भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी अंदर का तापमान संतुलित बना रहता है. फायर-प्रूफ सामग्री से निर्मित इस बूथ में अनब्रेकेबल ग्लास लगाया गया है तथा एक साथ चार पुलिसकर्मियों के बैठकर कार्य करने की व्यवस्था की गई है.
यातायात नियमों का पालन करने की अपील
एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि हेलमेट के आकार का यह बूथ केवल एक ट्रैफिक पोस्ट नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा का प्रतीक है. इसका उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करे. उन्होंने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित सफर करने की अपील की.
एसएसपी ने बताया कि फिलहाल गोल बिल्डिंग में इस मॉडल ट्रैफिक बूथ की शुरुआत की गई है. आगामी दिनों में मेमको मोड़ पर भी इसी तर्ज पर हेलमेट आकार का एक और आधुनिक ट्रैफिक पोस्ट स्थापित किया जाएगा.
प्रमुख एवं व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट विकसित करने की योजना
उन्होंने जानकारी दी कि जिले के प्रमुख एवं व्यस्त चौराहों पर कुल 22 ट्रैफिक पोस्ट विकसित करने की योजना बनाई गई है. इनमें से आठ स्थानों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष स्थानों पर भी जल्द आधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रैफिक बूथ स्थापित किए जाएंगे.
जिले में एक खास अभियान चलाया जा रहा है
यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस में 30 अतिरिक्त जवानों तथा 10 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है. एसएसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा, यातायात अनुशासन और नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए जिले में विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसे आगे भी और अधिक व्यापक स्तर पर जारी रखा जाएगा.
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