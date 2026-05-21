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पीजी पोर्टल शिकायतों के निपटारे में धनबाद पुलिस अव्वल, राज्य में हासिल किया पहला स्थान

धनबाद पुलिस ने पीजी पोर्टल शिकायतों के समाधान में राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है.

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एसएसपी प्रभात कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 9:44 AM IST

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धनबाद: पुलिस ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (पीजी पोर्टल) पर दर्ज शिकायतों के निष्पादन में पूरे झारखंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. आम लोगों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान का सकारात्मक परिणाम सामने आया है.

वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले में प्राप्त सभी शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. प्रत्येक मामले की लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि शिकायतकर्ताओं को जल्द राहत मिल सके.

आंकड़ों के अनुसार 1 मई से 19 मई के बीच पीजी पोर्टल पर धनबाद पुलिस को कुल 39 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें से 32 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया. जबकि 7 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है. इस उपलब्धि के साथ धनबाद पुलिस राज्य में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है.

एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके और पुलिस व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत हो.

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई के जरिए पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. धनबाद पुलिस लगातार बेहतर कार्य कर रही है. जनता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है.

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