सड़क सुरक्षा माह: सड़क पर उतरे ‘यमराज’, बोले- ट्रैफिक नियम का पालन करें वरना खुलेगा यमलोक का रास्ता

धनबाद पुलिस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत तहत ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया.

National Road Safety Month
लोगों को जागरूक करते यमराज और पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 8:37 PM IST

धनबाद: तेज रफ्तार, लापरवाह ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर धनबाद पुलिस ने शुक्रवार को एक अनोखी जागरूकता पहल की. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन विभाग के सहयोग से मेमको मोड़ पर नुक्कड़ नाटक के जरिए आम लोगों को यातायात नियमों का महत्व समझाया गया.

कार्यक्रम के दौरान पुलिस का अलग ही रूप देखने को मिला. यहां पुलिस सिर्फ चालान काटने के बजाय लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करती नजर आई. नुक्कड़ नाटक में कलाकारों ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और तेज रफ्तार के खतरों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया. नाटक में ‘यमराज’ के किरदार ने लोगों को यह संदेश दिया कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सीधे मौत को दावत देने जैसी है.

ट्रैफिक नियमों को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान (Etv Bharat)

सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ें हालात की गंभीरता को दर्शाते हैं. वर्ष 2025 में जिले में करीब 350 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है. इन आंकड़ों को देखते हुए एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस विभाग ने सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया.

सड़क सुरक्षा माह (Etv Bharat)

एसएसपी प्रभात कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस का उद्देश्य चालान से पैसा कमाना नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस चाहती है कि लोग डर के कारण नहीं, बल्कि समझदारी से ट्रैफिक नियमों का पालन करें. हेलमेट और सीट बेल्ट को उन्होंने जीवन रक्षक बताते हुए सभी वाहन चालकों से इनका नियमित उपयोग करने की अपील की.

लोगों को जागरूक करते यमराज (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान बाइक के पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया जाएगा. साथ ही अवैध और गलत नंबर प्लेट, चार पहिया वाहनों में ब्लैक फिल्म तथा सीट बेल्ट की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में जिले में 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि उसका लक्ष्य राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाकर ‘जीरो एक्सीडेंट’ की दिशा में आगे बढ़ना है.

लोगों को जागरूक करते यमराज और पुलिस (Etv Bharat)

इस जागरूकता कार्यक्रम में सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक डीएसपी, साइबर डीएसपी समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की अपील की.

