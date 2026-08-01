धनबाद में लॉटरी की जाली टिकट छापने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार
धनबाद में लॉटरी की जाली टिकट बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है.
Published : August 1, 2026 at 8:50 PM IST
धनबाद: जिले के निरसा इलाके के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लॉटरी की जाली टिकट तैयार करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. बाबूडंगाल मोड़ स्थित बीसीसीएल के बंद पड़े भवन में संचालित अवैध प्रिंटिंग यूनिट पर छापेमारी कर पुलिस ने करीब 150 करोड़ रुपये मूल्य के जाली लॉटरी टिकट, नौ प्रिंटर और बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग उपकरण बरामद किए हैं.
पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के कई सदस्य मौके से फरार हो गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक सक्रिय था.
ग्रामीण एसपी ने की पुष्टि
शनिवार को ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद निरसा एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने बाबूडंगाल मोड़ स्थित बीसीसीएल के वर्षों से बंद पड़े भवन में छापेमारी की, जहां बड़े पैमाने पर फर्जी लॉटरी टिकटों की छपाई की जा रही थी.
छापेमारी में ये सामान बरामद
पुलिस ने मौके से विभिन्न कंपनियों के नाम से छपे 95 बंडल जाली लॉटरी टिकट, नौ प्रिंटर, दो हाई-स्पीड फोटोकॉपी मशीन, पेपर कटर, स्टेपलर, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर सहित कई अन्य उपकरण जब्त किए हैं. साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है.
गिरफ्तार आरोपी ने उगले गहरे राज
छापेमारी के दौरान कालूबथान के सावलापुर निवासी स्वरूप मल्लिक को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह प्रकाश सिंह, भानु प्रताप सिंह, जय सिंह उर्फ पिंटा उर्फ भगत सिंह, पिठरकियारी निवासी ननहकु समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी लॉटरी टिकट छापने और अलग-अलग राज्यों में उसकी सप्लाई करने का काम करता था. आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस फरार सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.
मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और लॉटरी विनियमन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के कथित सरगना प्रकाश सिंह और जय सिंह उर्फ पिंटा के खिलाफ झारखंड और बिहार के कई थानों में पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं. अब पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क, वितरण तंत्र और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
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