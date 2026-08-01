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धनबाद में लॉटरी की जाली टिकट छापने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

धनबाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: जिले के निरसा इलाके के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने लॉटरी की जाली टिकट तैयार करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. बाबूडंगाल मोड़ स्थित बीसीसीएल के बंद पड़े भवन में संचालित अवैध प्रिंटिंग यूनिट पर छापेमारी कर पुलिस ने करीब 150 करोड़ रुपये मूल्य के जाली लॉटरी टिकट, नौ प्रिंटर और बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग उपकरण बरामद किए हैं.

पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के कई सदस्य मौके से फरार हो गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक सक्रिय था.

ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीण एसपी ने की पुष्टि

शनिवार को ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद निरसा एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने बाबूडंगाल मोड़ स्थित बीसीसीएल के वर्षों से बंद पड़े भवन में छापेमारी की, जहां बड़े पैमाने पर फर्जी लॉटरी टिकटों की छपाई की जा रही थी.

छापेमारी में ये सामान बरामद

पुलिस ने मौके से विभिन्न कंपनियों के नाम से छपे 95 बंडल जाली लॉटरी टिकट, नौ प्रिंटर, दो हाई-स्पीड फोटोकॉपी मशीन, पेपर कटर, स्टेपलर, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर सहित कई अन्य उपकरण जब्त किए हैं. साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है.