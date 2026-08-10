धनबाद में साइबर ठगी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार
धनबाद पुलिस ने नकली सिम कार्ड से जुड़े एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : August 10, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 8:46 PM IST
धनबादः साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. चिरकुंडा थाना क्षेत्र से संचालित फर्जी सिम के नेटवर्क की जांच करते हुए पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कानून का उल्लंघन करने वाले एक नाबालिग को निरूद्ध किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह UCO बैंक (United Commercial Bank) के ग्राहकों को KYC अपडेट करने और बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर उनके मोबाइल पर आने वाला OTP हासिल करता था. OTP मिलते ही खातों से रकम निकालकर वॉलेट में ट्रांसफर की जाती और बाद में गिरोह के सदस्य रकम आपस में बांट लेते थे.
दूरसंचार विभाग से मिली थी जानकारी
ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी के आधार पर चिरकुंडा थाना क्षेत्र की एक दुकान से जारी सिम कार्ड की जांच शुरू की गई.
पुलिस के मुताबिक, 1 जनवरी से 29 मई 2026 के बीच चिरकुंडा स्थित मुकेश स्टोर से कुल 64 संदिग्ध सिम कार्ड जारी किए गए, इनमें से 27 सिम कार्ड ऐसे पाए गए, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों में सामने आया था. इन शिकायतों की जानकारी NCRP पोर्टल पर भी दर्ज थी.
पुलिस ने मुकेश स्टोर पर दबिश दी
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर निरसा SDPO लिलेश्वर महतो के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. टीम ने सबसे पहले चिरकुंडा में ICICI बैंक के समीप स्थित मुकेश स्टोर पर दबिश दी. हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही दुकान बंद मिली. इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ और तकनीकी जांच के जरिए पुलिस दुकान संचालक मुकेश राय तक पहुंचने की कोशिश में जुटी. जांच के दौरान पुलिस को चिरकुंडा के लायकडीह निवासी आयुष सिंह के बारे में जानकारी मिली.
प्रेम रविदास गिरोह का मुख्य सरगनाः पुलिस
पुलिस के अनुसार आयुष अपने पहचान पत्र का इस्तेमाल कर अलग-अलग सिम कार्ड हासिल करता था. बाद में इन सिम कार्ड को साइबर अपराधियों को अधिक कीमत पर बेच दिया जाता था. पूछताछ में आयुष ने पुलिस को गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा में छापेमारी कर प्रेम रविदास, बिनोद रविदास और गुलाब रविदास समेत अन्य आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक प्रेम रविदास गिरोह का मुख्य सरगना है.
रकम निकालकर आपस में हिस्सा बांट लेते थे
जांच में साइबर ठगी का तरीका भी सामने आया है, पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल फोन के जरिए UCO mPassbook और UCO Secure जैसे ऐप का इस्तेमाल करते थे. इसके बाद बैंक ग्राहकों को फोन कर कभी KYC अपडेट कराने तो कभी बैंक खाता बंद होने का डर दिखाया जाता था. झांसे में आने वाले ग्राहकों से उनके मोबाइल पर आया OTP हासिल कर लिया जाता था. OTP मिलते ही आरोपियों द्वारा खातों से रकम निकालकर अलग-अलग वॉलेट में ट्रांसफर की जाती थी. इसके बाद वॉलेट से रकम निकालकर गिरोह के सदस्य आपस में उसका हिस्सा बांट लेते थे.
पुलिस ने UCO बैंक के ग्राहकों से जुड़ा डाटा बरामद किया
पूछताछ में पुलिस को गिरोह के नौ अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली है. ये सभी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, अलग-अलग कंपनियों के सिम कार्ड और UCO बैंक के ग्राहकों से जुड़ा डेटा बरामद किया है. बरामद डेटा में मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर जैसी जानकारी शामिल बताई गई है.
इस मामले में चिरकुंडा थाना कांड संख्या 159/2026, दिनांक 10 अगस्त 2026 के तहत BNS, IT Act और Telecom Act की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.
पुलिस जांच कर रही है
धनबाद पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती गिरोह के फरार सदस्यों तक पहुंचने की है. पुलिस यह भी खंगाल रही है कि इस नेटवर्क ने अब तक कितने बैंक खाताधारकों को ठगी का शिकार बनाया और साइबर अपराध के जरिए कितनी रकम की निकासी की गई है.
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