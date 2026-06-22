ETV Bharat / state

धनबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 13 चोरी की बाइक के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर ( Etv Bharat )

धनबादः पुलिस को बाइक चोरी के मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है. निरसा अनुमंडल क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें और बाइक का लॉक तोड़ने में इस्तेमाल होने वाला विशेष औजार बरामद किया गया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं.

पांच संदिग्ध चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार

ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 19 जून को कालूबथान ओपी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की घटना दर्ज होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 जून को नयाडांगा काली मंदिर मैदान के समीप छापेमारी कर पांच संदिग्धों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब (Etv Bharat)

आरेपियों ने चोरी की बात स्वीकार की

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार चौहान, मनीष कुमार दुबे, सूरज हेम्ब्रम, चंदन कुमार और राजकुमार के रूप में हुई है. सभी आरोपी निरसा थाना क्षेत्र के निवासी हैं. पूछताछ में उन्होंने संगठित तरीके से मोटरसाइकिल चोरी करने और उन्हें ठिकाने लगाने की बात स्वीकार की.

बाइक का नंबर प्लेट हटाकर बेच देते थे