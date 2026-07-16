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अमेरिकी मार्किंग वाली पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, तीन जिंदा कारतूस भी जब्त

धनबाद: पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक युवक को अवैध पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस का दावा है कि आरोपी अपने साथी के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में था. हालांकि, कार्रवाई के दौरान उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया. पूरे मामले की जानकारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश सोय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.

जानकारी देते डीएसपी (Etv Bharat)

डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि 15 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली थी कि हीरक रोड स्थित आठ लेन सड़क के पास भुचुंगटांड़ के एक बंद मकान के समीप दो संदिग्ध युवक आपराधिक साजिश रच रहे हैं. सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और मौके पर छापेमारी की गई.

पुलिस टीम को देखते ही दोनों युवक भागने लगे. इसी दौरान एक युवक गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया. उसकी पहचान मोनू कुमार यादव के रूप में हुई. वहीं दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

गिरफ्तार आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक अवैध लोडेड पिस्टल बरामद हुई. मैगजीन में KF 7.65 बोर के तीन जिंदा कारतूस भी मिले. बरामद हथियार पर "MADE IN USA" अंकित है.