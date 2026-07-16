अमेरिकी मार्किंग वाली पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, तीन जिंदा कारतूस भी जब्त
धनबाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. युवक के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है.
Published : July 16, 2026 at 5:30 PM IST
धनबाद: पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक युवक को अवैध पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस का दावा है कि आरोपी अपने साथी के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में था. हालांकि, कार्रवाई के दौरान उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया. पूरे मामले की जानकारी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश सोय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि 15 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली थी कि हीरक रोड स्थित आठ लेन सड़क के पास भुचुंगटांड़ के एक बंद मकान के समीप दो संदिग्ध युवक आपराधिक साजिश रच रहे हैं. सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और मौके पर छापेमारी की गई.
पुलिस टीम को देखते ही दोनों युवक भागने लगे. इसी दौरान एक युवक गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया. उसकी पहचान मोनू कुमार यादव के रूप में हुई. वहीं दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.
गिरफ्तार आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक अवैध लोडेड पिस्टल बरामद हुई. मैगजीन में KF 7.65 बोर के तीन जिंदा कारतूस भी मिले. बरामद हथियार पर "MADE IN USA" अंकित है.
आरोपी हथियार से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका. पूछताछ में उसने फरार साथी की पहचान ईस्ट बसुरिया निवासी चिरकुट संजय के रूप में की है. पुलिस के अनुसार, मोनू कुमार यादव पहले भी वर्ष 2025 में आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है.
इस मामले में भूली ओपी में कांड संख्या 113/26 दर्ज कर आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा.
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