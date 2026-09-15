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युवती के लिए मुसीबत बनी सोशल मीडिया की दोस्ती! निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार

धनबाद: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती कब धमकी और परेशानी में बदल गई, इस बात का अंदाजा युवती को भी पता नहीं चल सका. धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने एक युवक पर उसके निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है. शिकायत मिलते ही धनसार पुलिस सक्रिय हो गई. जिसके बाद पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उसे धनबाद लाया गया और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया.

युवक ने युवती के निजी फोटो और वीडियो किए हासिल

दरअसल, सोशल मीडिया पर हुई एक दोस्ती ने युवती की मुश्किलें बढ़ा दीं. धनसार थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती की पहचान सोशल मीडिया के जरिए मोतिहारी निवासी एक युवक से हुई थी. इस बीच बातचीत बढ़ी तो दोनों के बीच दोस्ती हो गई. आरोप है कि इसी दौरान युवक ने युवती के कुछ निजी फोटो और वीडियो हासिल कर लिए. इसके बाद कथित तौर पर आरोपी उन्हीं फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी युवती को देने लगा.

युवती को परेशान करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार (Etv Bharat)

धमकी से परेशान युवती पहुंची पुलिस के पास

मामला बढ़ने के बाद युवती ने धनसार थाना पुलिस से शिकायत की. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. तकनीकी जांच और दूसरे सुराग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही.

धनबाद से मोतिहारी पहुंची पुलिस