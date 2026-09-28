धनबाद में बैंक मैनेजर बनकर साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार, देशभर में दर्ज हैं 53 शिकायतें
धनबाद पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 8:21 PM IST
धनबाद: पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला दास बस्ती में छापेमारी कर पुलिस ने राहुल कुमार दास को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से मिले दो मोबाइल फोन की जांच में देश के अलग-अलग हिस्सों से साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी 53 शिकायतें NCRP पोर्टल पर दर्ज मिली हैं.
अधिकारियों के निर्देश पर इलाके में छापेमारी
मामले की जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी प्रभारी प्रकाश कुमार साव ने बताया कि 27 सितंबर की शाम NCRP पोर्टल के माध्यम से पुलिस को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर से साइबर अपराध किए जाने की सूचना मिली थी. तकनीकी जांच के दौरान मोबाइल की लोकेशन पांडरपाला दास बस्ती में सामने आई. इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर इलाके में छापेमारी की गई.
पुलिस को देख भागने लगा आरोपी
पुलिस के अनुसार, टीम जब संदिग्ध ठिकाने पर पहुंची तो एक युवक पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा. पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उसकी पहचान पांडरपाला दास बस्ती निवासी राहुल कुमार दास के तौर पर हुई है.
आरोपी ने स्वीकार किया अपना जुर्म!
इसके बाद पुलिस ने उसके पास मौजूद दोनों मोबाइल फोन की जांच की. जांच में NCRP पोर्टल पर साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 53 शिकायतों का रिकॉर्ड सामने आया. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान राहुल ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेने और साइबर ठगी करने की बात स्वीकार की.
पुलिस कर रही शिकायतों की पड़ताल
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से अलग- अलग कंपनी के 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किन-किन मामलों में शामिल रहा है और ठगी से जुड़े नेटवर्क में उसके साथ और कौन लोग जुड़े हैं.
ये भी पढ़ें- साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों पर दोहरी मार! शिकायत के लिए रिश्वत का दबाव, पुलिस और बैंकिंग संस्थानों से सही सहयोग की कमी
जंगल में बैठकर कर रहे थे साइबर ठगी, पुलिस ने छापेमारी कर चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
रांची में बुजुर्ग से लाखों की साइबर ठगी, बैंक का फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर किया फ्रॉड