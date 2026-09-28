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धनबाद में बैंक मैनेजर बनकर साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार, देशभर में दर्ज हैं 53 शिकायतें

साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार ( Etv Bharat )

धनबाद: पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला दास बस्ती में छापेमारी कर पुलिस ने राहुल कुमार दास को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से मिले दो मोबाइल फोन की जांच में देश के अलग-अलग हिस्सों से साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी 53 शिकायतें NCRP पोर्टल पर दर्ज मिली हैं.