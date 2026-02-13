रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम ठगी, पुलिस के हत्थे चढ़े ठग, जांच के दायरे में रेलवे अस्पताल और आउटसोर्सिंग कंपनी
पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : February 13, 2026 at 9:52 PM IST
धनबाद: भारतीय रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये ऐंठने वाले एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है.
दक्षिण भारत के राज्यों के युवाओं को बनाते थे निशाना
पुलिस के मुताबिक, गिरोह देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारत, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के युवाओं को निशाना बनाता था. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब तमिलनाडु के कृष्णागिरी निवासी एस. बालाजी ने धनबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि उनके परिजनों से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख 47 हजार रुपये की ठगी की गई है. इसके आधार पर धनबाद थाना कांड संख्या 59/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई.
दो गिरफ्तार
वरीय अधिकारियों के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धैया निवासी संजीत कुमार (30 साल) और सरायढेला निवासी सुबोध कुमार (32 साल) को गिरफ्तार किया है.
रेलवे के स्पोर्ट्स कोटा में चयन कराने का देते थे भरोसा
जांच में सामने आया है कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से ठगी को अंजाम देता था. एक सदस्य अभ्यर्थियों को रेलवे के स्पोर्ट्स कोटा में चयन कराने का भरोसा दिलाकर उनसे 6 से 7 लाख रुपये तक वसूलता था. इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य फर्जी स्पोर्ट्स कोटा प्रमाणपत्र, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करते थे.
रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ₹40 लाख से ज्यादा की ठगी मामले में धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दो आरोपी गिरफ्तार, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, दस्तावेज, मुहर, नकद और वाहन बरामद। अन्य की तलाश जारी।#DhanbadPolice #RailwayJobScam #FraudCase #JharkhandPolice #CrimeNews pic.twitter.com/hysOZmEvGF— Dhanbad Police (@dhanbadpolice) February 13, 2026
युवाओं को देते थे ट्रेनिंग
युवाओं को भरोसे में लेने के लिए धनबाद रेलवे अस्पताल में फर्जी मेडिकल बोर्ड बैठाकर उनका मेडिकल कराया जाता था. इतना ही नहीं, ढोकरा रेलवे स्टेशन पर आउटसोर्स कंपनी से सांठगांठ कर अभ्यर्थियों को तीन माह की कथित ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ताकि उन्हें किसी तरह का संदेह न हो. छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो कार, रेलवे के नाम से जारी फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मेडिकल प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट, कई अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज, 50 हजार रुपये नगद, फर्जी स्टांप एवं मुहर, चेकबुक और महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि गिरोह में 10 से अधिक लोग शामिल हैं. पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही ढोकरा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत आउटसोर्स कंपनी और रेलवे अस्पताल से जुड़े कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
युवाओं से अपील है कि नौकरी के नाम पर किसी भी प्रकार की रकम देने से पहले संबंधित विभाग से सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके: ऋत्विक श्रीवास्तव, सिटी एसपी
