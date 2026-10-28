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धनबाद में एटीएम ठगी का खुलासा, बिहार के दो शातिर युवक गिरफ्तार, मदद के बहाने पिन हासिल करते थे आरोपी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

धनबादः एटीएम कार्ड की हेराफेरी कर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं. आरोप है कि एटीएम में कार्ड फंसने के बाद मदद के बहाने ये लोगों का पिन हासिल करते थे और फिर कार्ड का इस्तेमाल कर खरीदारी करने के साथ खाते से रुपये भी निकाल लेते थे. पुलिस ने दोनों को उस वक्त पकड़ा, जब ठगी के शिकार हुए व्यक्ति ने अपने परिचितों की मदद से उन्हें दबोच लिया. मामले की जांच में दोनों के दूसरे शहरों में भी इसी तरह की वारदातों में शामिल होने की बात सामने आई है.

दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई