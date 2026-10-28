धनबाद में एटीएम ठगी का खुलासा, बिहार के दो शातिर युवक गिरफ्तार, मदद के बहाने पिन हासिल करते थे आरोपी
धनबाद में एटीएम कार्ड की हेराफेरी कर लोगों के रुपए निकालने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 8:16 PM IST
धनबादः एटीएम कार्ड की हेराफेरी कर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं. आरोप है कि एटीएम में कार्ड फंसने के बाद मदद के बहाने ये लोगों का पिन हासिल करते थे और फिर कार्ड का इस्तेमाल कर खरीदारी करने के साथ खाते से रुपये भी निकाल लेते थे. पुलिस ने दोनों को उस वक्त पकड़ा, जब ठगी के शिकार हुए व्यक्ति ने अपने परिचितों की मदद से उन्हें दबोच लिया. मामले की जांच में दोनों के दूसरे शहरों में भी इसी तरह की वारदातों में शामिल होने की बात सामने आई है.
दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई
धनबाद के सिटी सेंटर के पास 27 अक्टूबर की शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एटीएम कार्ड के जरिए ठगी करने के आरोप में दो युवकों को लोगों ने पकड़ लिया. सूचना मिलते ही धनबाद थाना की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई.
एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए आरोपी
शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे थे. इसी दौरान उनका कार्ड मशीन में फंस गया. तभी पीछे खड़े एक युवक ने मदद करने के बहाने उन्हें पिन डालने को कहा और गोपनीय पिन देख लिया. इसके बाद आरोपी ने उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी. शिकायतकर्ता को पेट्रोल पंप के पास भेजने के बाद आरोपी उनका एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए.
लोगों ने संदिग्ध युवकों को पकड़ा
कुछ ही देर बाद शिकायतकर्ता के मोबाइल पर खाते से 15 हजार रुपये कटने का संदेश आया. इसके बाद सिटी सेंटर स्थित रानी सती ज्वेलर्स से 32 हजार 800 रुपये और बाटा इंडिया की दुकान से दो हजार रुपये की खरीदारी होने का मैसेज भी मिला. ठगी का पता चलते ही शिकायतकर्ता अपने परिचितों के साथ संबंधित दुकानों पर पहुंचे. इसी दौरान दोनों संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया.
कई शहरों में ठगी करने की बात स्वीकारी
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नवादा जिले के लखमोहना निवासी नितीश कुमार और नवादा के ही न्यू एरिया निवासी सौरभ कुमार के रूप में की है. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों ने बिहार और झारखंड के अलग-अलग शहरों में इसी तरीके से ठगी करने की बात स्वीकार की है. आरोपियों के पास से बाटा कंपनी की तीन जोड़ी चप्पल भी बरामद की गई हैं. वहीं, नितीश कुमार के खिलाफ देवघर साइबर क्राइम थाना में वर्ष 2023 का एक मामला दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है.
ये भी पढ़ेंः
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.
धनबाद में होटल से चल रहा था साइबर ठगी का नेटवर्क, 9 गिरफ्तार, नकदी समेत बड़ी संख्या में मोबाइल और ATM कार्ड बरामद
साइबर ठगी की रकम को कहां और कैसे ठिकाने लगाते हैं अपराधी? गुवाहाटी में बड़े भंडाफोड़ से समझें पूरा खेल