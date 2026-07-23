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धनबाद में हत्या की योजना बना रहे दो गिरफ्तार, पुलिस की सतर्कता से नाकाम हुई साजिश

धनबाद पुलिस ने हत्या की योजना बना रहे दो लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.

DHANBAD POLICE ARRESTED TWO ACCUSED
हथियार के साथ दो आरोपी गिरफ्तार (Etv BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 7:10 PM IST

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धनबाद: पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के एक कथित हत्या की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है. पुलिस ने वासेपुर के एक जमीन कारोबारी और एक होटल व्यवसायी की हत्या की योजना बना रहे दो लोगों को हथियार और विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है.

वारदात को अंजाम देने से पहले पकड़े गए आरोपी

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भुली ओपी क्षेत्र के बी. पॉलिटेक्निक के समीप जंगल में छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान गुलाम गौस उर्फ छोटू कुरैशी और शोएब कुरैशी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी कथित तौर पर हथियारों के साथ वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.

पकड़े गए आरोपियों के बारे में जानकारी देते एसपी (Etv BHARAT)

जमीन कारोबारी और होटल व्यवसायी पर थी इनकी नजर

गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो देसी पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और दो जिंदा बम बरामद किए गए हैं. पुलिस ने सभी सामान जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

वहीं सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी पिछले कुछ दिनों से वासेपुर के एक जमीन कारोबारी और एक होटल व्यवसायी की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को दबोच लिया और संभावित वारदात को टाल दिया.

गिरोह से जुड़े दूसरे संदिग्धों की तलाश जारी

उन्होंने बताया कि बरामद पिस्टलों पर 'Made in Italy' अंकित है. हथियारों की वास्तविक उत्पत्ति और सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी शोएब कुरैशी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है.

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