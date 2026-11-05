ETV Bharat / state

धनबाद में दक्षिणा में मिले पैसों के लिए पुजारी की हुई थी हत्या,पुलिस के शिकंजे में 'हत्यारे'

पुजारी की हत्या के आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

धनबाद: जिले के कतरास में एक पुजारी की हत्या की ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया है. दुर्गा पूजा के दौरान पूजा-पाठ कराने के एवज में पुजारी मुन्ना पाण्डेय को जो दक्षिणा मिली थी, उसी रकम पर उसके परिचितों की नजर थी.

मुन्ना पाण्डेय की बेरहमी से हत्या