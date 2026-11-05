धनबाद में दक्षिणा में मिले पैसों के लिए पुजारी की हुई थी हत्या,पुलिस के शिकंजे में 'हत्यारे'
धनबाद में पुजारी की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 9:04 PM IST
धनबाद: जिले के कतरास में एक पुजारी की हत्या की ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया है. दुर्गा पूजा के दौरान पूजा-पाठ कराने के एवज में पुजारी मुन्ना पाण्डेय को जो दक्षिणा मिली थी, उसी रकम पर उसके परिचितों की नजर थी.
मुन्ना पाण्डेय की बेरहमी से हत्या
दुर्गा पूजा में पूजा-पाठ कराकर मिली दक्षिणा की रकम एक पुजारी की मौत की वजह बन गई. मामला कतरास थाना क्षेत्र का है, जहां मुन्ना पाण्डेय की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस की जांच में सामने आया है कि दशहरा पूजा के दौरान मुन्ना पाण्डेय को करीब 15 से 20 हजार रुपये दक्षिणा के रूप में मिले थे. उसके परिचित सोनू कुमार राय उर्फ बजरंगी और मिथुन गोप को इसकी जानकारी थी. दोनों की नजर इसी रकम पर थी और इसी लालच में उन्होंने हत्या की साजिश रची.
दक्षिणा के लिए उतारा मौत के घाट
28 अक्टूबर की रात दोनों आरोपी मुन्ना पाण्डेय के घर पहुंचे. जब पुजारी सो गया, तब दोनों घर में रखी दक्षिणा की रकम तलाशने लगे. इसी दौरान बर्तन गिरने से आवाज हुई और मुन्ना की नींद खुल गई. पकड़े जाने के डर से दोनों ने पुजारी को गला दबाकर उसे अचेत कर दिया. इसके बाद मिथुन गोप ने घर में रखे चाकू से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी.
दो गिरफ्तार
हत्या के बाद दोनों आरोपी घर से एलईडी टीवी, तीन बर्तन और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर बाघमारा एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई. तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सोनू कुमार राय उर्फ बजरंगी और मिथुन गोप को गिरफ्तार कर लिया.
हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, डिस का काला केबल तार, खून लगा कपड़ा और चोरी की गई एलईडी टीवी तथा कांसा के बर्तन बरामद किए हैं. दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.
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