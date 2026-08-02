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धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी, युवक की पीट-पीटकर की थी हत्या

धनबाद: जिले के जगजीवन नगर में युवक करण कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रविवार के दिन मीडिया को जानकारी देते हुए कानून व्यवस्था डीएसपी प्रकाश सोया ने बताया कि युवक की मौत कथित तौर पर चोरी के संदेह में की गई मारपीट के कारण हुई थी. घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

इलाज के दौरान मौत

डीएसपी ने बताया कि एक अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि सरायढेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर स्थित जामुन पेड़ के समीप एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी पहचान करण कुमार के रूप में की. स्थानीय लोगों और परिजनों की सहायता से उसे पहले एसएनएमएमसीएच पहुंचाया गया लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. बाद में बलियापुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम एसएनएमएमसीएच में कराया गया.