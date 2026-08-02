धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी, युवक की पीट-पीटकर की थी हत्या
धनबाद पुलिस ने युवक की हत्या मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 2, 2026 at 4:29 PM IST
धनबाद: जिले के जगजीवन नगर में युवक करण कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रविवार के दिन मीडिया को जानकारी देते हुए कानून व्यवस्था डीएसपी प्रकाश सोया ने बताया कि युवक की मौत कथित तौर पर चोरी के संदेह में की गई मारपीट के कारण हुई थी. घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.
इलाज के दौरान मौत
डीएसपी ने बताया कि एक अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि सरायढेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर स्थित जामुन पेड़ के समीप एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी पहचान करण कुमार के रूप में की. स्थानीय लोगों और परिजनों की सहायता से उसे पहले एसएनएमएमसीएच पहुंचाया गया लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. बाद में बलियापुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम एसएनएमएमसीएच में कराया गया.
चोरी के शक के आधार पर मारपीट
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कन्हाई लाल भट्टाचार्य और शिव प्रकाश को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्हें करण कुमार पर घर में चोरी करने का संदेह था. बस इसी शक के आधार पर उसके साथ मारपीट की गई. घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के कुछ अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी युवक के साथ मारपीट की. गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
इस घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी: प्रकाश सोया, डीएसपी
ये भी पढ़ें- पश्चिमी सिंहभूम में डबल मर्डरः पति-पत्नी की हत्या, तालाब के पास मिली लाश
धनबाद में शव के साथ थाने का घेराव, 72 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम
पत्नी की हत्या कर फरार चल रहा आरोपी पति आया पुलिस के शिकंजे में, निशानदेही पर मर्डर वेपन भी बरामद