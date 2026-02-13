धनबाद में SSC (MTS) परीक्षा में हाइटेक नकल का खुलासा, दो परीक्षार्थी समेत तीन गिरफ्तार
धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो परीक्षार्थियों समेत परीक्षा केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया है.
Published : February 13, 2026 at 5:35 PM IST
धनबाद: पुलिस ने परीक्षा में नकल करने वाले मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित मिनर्वा डिजिटल परीक्षा केंद्र में चल रही एसएससी (एमटीएस) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हाइटेक नकल का यह मामला है. धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो परीक्षार्थियों समेत परीक्षा केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस (स्पाई ईयरपीस) और एक मोबाइल फोन बरामद किया है.
सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 फरवरी से 12 फरवरी तक परीक्षा केंद्र में एसएससी (एमटीएस) की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही थी. 12 फरवरी को दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान सेंटर को-ऑर्डिनेटर के माध्यम से कदाचार की सूचना मिली. सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. तलाशी के दौरान दो परीक्षार्थियों के शरीर से अत्याधुनिक ब्लूटूथ डिवाइस (स्पाई ईयरपीस) बरामद किया गया.
बिहार के हैं दोनों परीक्षार्थी
गिरफ्तार आरोपियों में परीक्षार्थी रौनक कुमार और बिट्टू कुमार है. दोनों बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं. कान में इयरपीस लगाकर इनके द्वारा परीक्षा दी जा रही थी. एक अन्य गिरफ्तार आरोपी जिसका नाम शशि कुमार है, बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है. शशि परीक्षा केंद्र में रजिस्ट्रेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत था.
प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ तय हुई थी 8 लाख रुपये की डील
पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि परीक्षा में पास कराने के नाम पर प्रति अभ्यर्थी करीब 8 लाख रुपये की डील तय की गई थी, जिसमें से लगभग 2.5 लाख रुपये अग्रिम के रूप में लिए गए थे. पुलिस ने इस मामले में गोविंदपुर थाना कांड संख्या 68/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं एवं सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के तहत मामला दर्ज किया है. अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गिरोह पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.
