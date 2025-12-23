ETV Bharat / state

धनबाद में लूट के सामानों के साथ धरे गए तीन शातिर अपराधी, कई कांड में रहे हैं संलिप्त

धनबाद: पुलिस ने चोरी और डकैती की वारदातों में शामिल रहे तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इन अपराधियों के पास से चोरी और डकैती का सामान समेत वाहन बरामद किया गया है.

पुलिस को गुप्ता सूचना मिली थी. जिसके बाद एक टीम गठित की गई. बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसकी सूचना मिली थी. अपराधियों के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छुपे होने की जानकारी मिली. पुलिस टीम ग्राम मटियाला और ग्राम जंगलपुर के बीच स्थित पुल के पास पहुंची, यहां से अकबर अंसारी, रहीम और हेमचंद्र दा को हिरासत में लिया गया. कड़ाई से पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों ने कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया: शंकर कामती, डीएसपी

वहीं अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी और डकैती में प्रयुक्त अधजले तांबे के तार और घटना में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल बरामद की है. जिसके बाद तीनों को विधिवत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया है कि 17 दिसंबर के दिन इन लोगों ने गोविंदपुर के देवली स्थित निशा फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में रखे केबल की चोरी की थी, चोरी के केबल को भी पुलिस ने बरामद किया है.