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धनबाद के कतरास फायरिंग मामले में तीन गिरफ्तार, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद

धनबाद: जिले के कतरास थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में मारपीट और फायरिंग केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है.

पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा

एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाघमारा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मामले की जांच करते हुए आनंद कुमार यादव, विवेक कुमार ठाकुर और करण कुमार दास को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

लंबे समय से चला आ रहा था विवाद

जांच में सामने आया है कि पुरानी आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 27 मई की रात दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई और एक-दूसरे को डराने के उद्देश्य से कई राउंड हवाई फायरिंग की गई थी. इसी दौरान घटनास्थल के पास अपने घर की छत पर मौजूद एक शख्स को गोली लग गई. वहीं मारपीट में शामिल एक अन्य युवक के पैर में भी गोली लगी है.

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज