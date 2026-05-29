धनबाद के कतरास फायरिंग मामले में तीन गिरफ्तार, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद
धनबाद पुलिस ने आपसी रंजिश में मारपीट और फायरिंग मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 29, 2026 at 2:41 PM IST
धनबाद: जिले के कतरास थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में मारपीट और फायरिंग केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है.
पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा
एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाघमारा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मामले की जांच करते हुए आनंद कुमार यादव, विवेक कुमार ठाकुर और करण कुमार दास को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
लंबे समय से चला आ रहा था विवाद
जांच में सामने आया है कि पुरानी आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 27 मई की रात दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई और एक-दूसरे को डराने के उद्देश्य से कई राउंड हवाई फायरिंग की गई थी. इसी दौरान घटनास्थल के पास अपने घर की छत पर मौजूद एक शख्स को गोली लग गई. वहीं मारपीट में शामिल एक अन्य युवक के पैर में भी गोली लगी है.
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आनंद कुमार यादव की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
पुरानी रंजिश में फायरिंग
एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा, एक काले रंग की स्कॉर्पियो पुलिस ने जब्त किया है. पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग में धनबाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.
ये भी पढ़ें- पलामू गोलीकांड: फायरिंग करने के दो आरोपी गिरफ्तार, खोखा बरामद
पलामू गोलीकांड: जब्त होंगे दबंगों के हथियार, इलाके में तैनात की गई क्यूआरटी
पलामू में जमीन विवाद में दबंगों ने की फायरिंग, एक की मौत, तीन घायल