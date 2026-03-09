ETV Bharat / state

धनबाद में प्रिंस खान गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद फरार गुर्गा गिरफ्तार

धनबाद पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के बाद से फरार प्रिंस खान गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है.

Dhanbad police arrested member of Prince Khan gang
घटनास्थल पर पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 5:55 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 6:33 PM IST

रिपोर्टः नरेंद्र निषाद

धनबादः सरायढेला थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस और कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग के बीच हुई मुठभेड़ के बाद फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है.

दरअसल रविवार को सरायढेला थाना क्षेत्र के भुईफोड़ स्थित शूटिंग रेंज इलाके में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. जानकारी के अनुसार प्रिंस खान गैंग के दो गुर्गे इलाके में लेवी वसूलने के लिए पहुंचे थे. इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस पर बमबाजी और फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की. इस मुठभेड़ में गैंग का एक गुर्गा सुदीश ओझा गोली लगने से घायल हो गया. उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

वहीं दूसरा आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया था. मुठभेड़ में सरायढेला थाना के सब-इंस्पेक्टर बालमुकुंद सिंह भी घायल हो गए थे. उन्हें भी इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया. इसी दौरान देर रात फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि प्रिंस खान गैंग के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और इलाके में अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

