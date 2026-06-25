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दो देसी पिस्टल और 33 कारतूस के साथ प्रिंस खान गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, रेलवे ठेकेदार पर हमले की थी साजिश

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )