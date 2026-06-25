दो देसी पिस्टल और 33 कारतूस के साथ प्रिंस खान गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, रेलवे ठेकेदार पर हमले की थी साजिश
धनबाद में प्रिंस खान गिरोह के सहयोगी को अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : June 25, 2026 at 8:53 PM IST
धनबाद: फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके एक सहयोगी को अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है.
आरोपी की पहचान और बरामदगी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान निरसा थाना क्षेत्र के वृंदावनपुर-मुगमा निवासी रिजवान सिद्दीकी के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके कब्जे से दो देसी पिस्टल, 33 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
गुप्त सूचना पर विशेष टीम का गठन
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एस. मोहम्मद याकुब ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस खान गिरोह का एक सदस्य चिरकुंडा थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों के साथ मौजूद है और किसी बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी कर रहा है.
सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से दो देसी पिस्टल और 33 जिंदा कारतूस बरामद किए गए.
पूछताछ में खुलासा, रेलवे ठेकेदार पर फायरिंग की साजिश
पूछताछ में सामने आया कि रिजवान सिद्दीकी लंबे समय से प्रिंस खान गिरोह के संपर्क में था और गिरोह के निर्देश पर काम करता था. पुलिस के अनुसार, रंगदारी के विवाद में एक रेलवे ठेकेदार पर फायरिंग करने की योजना बनाई गई थी. इसके लिए आरोपी अपने एक परिचित के घर ठहरकर हथियारों की खेप मंगवा रहा था. हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर उसकी साजिश को विफल कर दिया.
आगे की जांच और छापेमारी
ग्रामीण एसपी ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए गए और इस साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे. मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और रंगदारी के नेटवर्क पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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